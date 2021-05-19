Полицейские Челябинска задержали жителя Курганской области, наладившего сбыт поддельных долларов

Полицейские Челябинска возбудили уголовное дело в отношении жителя Курганской области, который в областном центре наладил сбыт фальшивой валюты. Для затруднения определения подлинности купюр сотрудниками банков он искусственно состарил их.

В отдел полиции Калининского района Челябинска поступило сообщение об обнаружении в одном из отделений банка города поддельных банкнот номиналом 100 долларов США.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченными отделения экономической безопасности и противодействия коррупции фальшивомонетчик был задержан. Им оказался житель Курганской области.

«Он пояснил, что обнаружил 8 купюр номиналом 100 долларов в съемной квартире. Обратившись за советом к своему знакомому и узнал, что купюры имеют признаки подделки. Несмотря на это, подозреваемый дважды обратился в банк, где обменял 400 «долларов». Для затруднения определения подлинности купюр сотрудниками кредитной организации, подозреваемый искусственно состарил их, путем нанесения потертостей», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

В третий раз мужчина принес для обмена 100 долларовую купюру, однако у кассира она вызвала подозрения. Сотрудница банка изъяла банкноту для проведения экспертизы, которая показала, что доллары поддельные. После чего сотрудники банка обратились в полицию.

Возбуждено уголовное по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.