Полицейские и сотрудник СИЗО из Златоуста, фабриковавшие уголовные дела, остались на свободе

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Полицейские и сотрудник СИЗО из Златоуста, фабриковавшие уголовные дела, остались на свободе

В Златоустен (Челябинская область) осуждены бывшие сотрудники полиции и исправительной колонии, признанные виновными в превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств по уголовным делам. Они получили условные сроки.

На скамье подсудимых оказались бывший оперуполномоченный и экс-следователь отдела полиции «Новозлатоустовский», а также бывший заместитель начальника оперативной части и сотрудника СИЗО №4 ГУ ФСИН России по Челябинской области.

«Следствием и судом установлено, что в течении 2017 года осужденные, с целью повышения показателей по раскрытию преступлений, путем уговоров следственно-арестованных, принуждали их к даче признательных показаний в совершении преступлений, которых те фактически не совершали. Предоставив трем арестованным продукты питания, сигареты, дрожжи, СИМ-карты и зарядные устройства для телефонов обвиняемые получили от последних признательные показания в совершении десяти краж», - сообщил старший помощник руководителя СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

При этом, один из арестованных был впоследствии осужден судом за совершение двух краж, которые он не совершал.

Преступления выявлены сотрудниками регионального управления ФСБ России и управления собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области, которые осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела.

Приговором суда осужденным назначено наказание в виде лишения свободы условно на срок от восьми месяцев до четырех лет с запретом на занятие должностей в правоохранительных органах.