Полицейские из Челябинска проигнорировали ограбление прохожего
Происшествия
Сегодня, 11:07
Автор: 
Инна Шемаева

Прокурор отстоял законность приговора в отношении сотрудника полиции Челябинска Ибатуллы Бикбаторова. Находясь на дежурстве, он с напарником Михаилом Бондаренко закрыл глаза на ограбление мужчины, у которого нападавшие похитили 300 тысяч рублей.

Апелляционная инстанция Челябинского областного суда признала законным и обоснованным приговор Центрального районного суда в отношении сотрудника ДПС Челябинска Ибатуллы Бикбаторова, который был осужден по статье «Халатность».

«Установлено, что пятого августа 2018 сотрудник ДПС Ибатулла Бикбаторов и его напарник Бондаренко, находясь на дежурстве, проезжая на служебном автомобиле по улице Труда, увидели совершение противоправных действий в отношении мужчины, остановили служебный автомобиль, но не желая выполнять свои должностные обязанности по пресечению правонарушений, покинули место происшествия», - сообщала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

В итоге мужчину ограбили. Сумма похищенного составила 300 тысяч рублей.

Сотрудник ДПС Ибатулла Бикбаторов был приговорен в 240 часам обязательных работ.

Кроме того, по тем же самым обстоятельствам Центральным районным судом Челябинска был вынесен обвинительный приговор в отношении второго сотрудник ДПС Михаила Бондаренко, который вступил в законную силу. Он его не обжаловал.

А вот осужденный Ибатулла Бикбаторов и его адвокат не согласились с решением суда и настаивали на оправдательном приговоре. Суд апелляционной инстанции с учетом позиции прокурора оставил их жалобы без удовлетворения.

«Оба сотрудника ДПС за совершение проступка, порочащего честь сотрудников органов внутренних дел, были уволены», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Приговор в отношении Ибатуллы Бикбаторова вступил в законную силу.

Автор: 
Инна Шемаева
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