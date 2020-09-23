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Полицейские Магнитогорска задержали москвичей, приехавших делать «закладки»

Происшествия
Сегодня, 17:29
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Автор: 
Инна Шемаева

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Магнитогорску (Челябинская область) задержали подозреваемых в покушении на сбыт наркотиков, которыми оказались жители Московской области.

Полицейские установили, что гости Южного Урала хотели осуществлять сбыт наркотических средств бесконтактным способом при помощи организации временных тайников-закладок на территории Магнитогорска, подыскивая покупателей через Интернет.

В ходе мероприятий сотрудниками полиции изъято более сорока граммов наркотических средств, что является особо крупным размером.

Как сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка, несостоявшиеся наркоторговцы заключены под стражу. Возбуждено уголовное дело.

Неплохо поработали и росгвардейцы. Наряд группы задержания вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ, находясь на маршруте патрулирования по улице Пионерской в Челябинске, обратил внимание на трех мужчин, схожих по приметам с подозреваемыми в совершении грабежа.

Заметив приближающийся патрульный автомобиль Росгвардии, один из мужчин сбросил на землю несколько свертков, внутри которых находилось порошкообразное вещество.

Стражи порядка задержали троицу. Прибывшая на место следственно-оперативная группа в присутствии понятых изъяла сброшенные пакеты, внутри которых, как установила экспертиза, находился героин массой около четырех граммов

«Задержанные переданы полицейским для дальнейшего разбирательства», - рассказал руководитель пресс-службы Росгвардии по Челябинской области Альберт Габбазов.

Кроме того, к находящимся на маршруте патрулирования бойцам вневедомственной охраны Росгвардии обратился мужчина, который, указав на молодого человека, сообщил, что видел, как тот спрятал под дерево небольшой фольгированный сверток, а затем сфотографировал место тайника.

Обладая большим опытом в задержании распространителей наркотических средств, бойцы войск национальной гвардии приняли решение установить личность молодого человека. Им оказался местный житель.

Информация, полученная от бдительного горожанина, подтвердилась. Кроме того, подозреваемый показал место, где сделал аналогичную «закладку».

На место была вызвана следственно-оперативная группа, которая в присутствии понятых изъяла свертки. Проведенная экспертиза части изъятого показала, что веществом является героин, массой более двух граммов.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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