Полицейские нагрянули в теплицы Каслинского района

В тепличном комплексе в Каслинском районе (Челябинская область) полицейские пресекли факты незаконного использования труда иностранных работников. Они выращивали овощи для продажи местным жителям.

В ходе рейда полицейскими проверено более 20 иностранцев, которые занимались выращиванием овощных культур на предмет наличия разрешительных документов для осуществления трудовой деятельности.

Стражами порядка были выявлены нарушения миграционного законодательства. В частности, один из них был привлечен за нарушение режима пребывания, еще двое - за незаконное осуществление трудовой деятельности в Российской Федерации.

Нарушителям миграционного законодательства предстоит выплатить штрафы на сумму 6 000 рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка, сейчас время проводится работа по установлению работодателя для привлечения его к административной ответственности, в соответствии со статьей 18.15 КоАП РФ за незаконное привлечение к осуществлению трудовой деятельности иностранных граждан.

Все трудовые мигранты проверены по информационно-справочным учетам на причастность к совершению преступлений и правонарушений, дактилоскопированы и поставлены на фотоучет.