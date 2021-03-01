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Полицейские задержали копейчанина, который маскировал наркотики под обычные камни

Сотрудники транспортной полиции Копейска (Челябинская область) задержали местного жителя, который придумал весьма оригинальный способ маскировки наркотиков для «закладок» - под обычные камни. Найти тайники помогла служебная собака.

В ходе рейда по Копейску полицейские заметили мужчину, который поднял с земли сверток, обмотанный изолентой, и положил в карман. Увидев стражей порядка, он попытался избавиться от него, но был задержан.

Злоумышленника доставили в дежурную часть, где в ходе досмотра в его карманах были обнаружены еще восемь свертков с белым порошком и два свертка с растительной массой. Экспертиза установила, что это был синтетический наркотик «N-метилэфедрон» и растительный – «гашиш».

«Дальнейшая оперативно-следственная работа по поиску запрещенных веществ усложнялась тем, что злоумышленник маскировал пакетики с наркотиками под обычные камни, заливая их гипсовым раствором. Такие тайники сливались с общим фоном, поэтому в их поиске помогала служебная собака. Всего было обнаружено девять тайников с наркотиками, расположенными в Челябинской области», - рассказала пресс-секретарь Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте Вера Кухтина.

Следователи возбудили в отношении жителя Копейска десять уголовных дел. В настоящее время фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.