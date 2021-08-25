Полицейские задержали магнитогорца, который возвращался с отдыха из Сочи на сцепке вагонов

Потратился на отдыхе: житель Магнитогорска (Челябинская область), чтобы не тратить деньги на билеты, решил домой из Сочи вернуться на сцепке грузового состава.

В дежурную часть Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что на автосцепке между вагонами грузового состава, проехавшего через станцию Кисегач в сторону Чебаркуля, находится посторонний мужчина.

«По прибытии грузового поезда на станцию Чебаркуль сотрудники транспортной полиции установили 28-летнего жителя города Магнитогорска, который ехал на сцепке между двумя последними вагонами. Со слов мужчины, таким опасным способом он добирался до дома из Сочи, где отдыхал и откуда выехал еще восьмого августа. При себе у него были сумка с вещами и палатка», - сообщила пресс-секретарь Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте Вера Кухтина.

Нарушитель был снят с грузового поезда и доставлен в линейный пункт полиции на станции Чебаркуль, где привлечен к административной ответственности.

Транспортная полиция напоминает, что железная дорога – зона повышенной опасности. Проезд на крышах и подножках вагонов, переходных площадках, а также на грузовых поездах опасен и запрещен.