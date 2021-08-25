25.08.2021
В Челябинске пройдет волейбольный турнир памяти председателя ЗСО Виктора Давыдова
25.08.2021
Аргаяшские полицейские спасли пожилую женщину, заблудившуюся в лесу
25.08.2021
Абоненты МегаФона получат больше игровой мощности
25.08.2021
Число случаев ковида в Челябинской области превысило 84 тысячи
25.08.2021
Полицейские задержали магнитогорца, который возвращался с отдыха из Сочи на сцепке вагонов
25.08.2021
В озере Чебачье местная жительница обнаружила часть черепа человека
Полицейские задержали магнитогорца, который возвращался с отдыха из Сочи на сцепке вагонов
В Челябинске на участке Комсомольского проспекта появился разделительный газон
23.08.2021
В Челябинске заканчивают формировать современную городскую среду
23.08.2021
Фирменные развороты Текслера в Златоусте
21.08.2021
В Челябинске открылась главная сельскохозяйственная выставка региона «Агро-2021»
19.08.2021
Аномальная жара продержится на Южном Урале до середины следующей недели
19.08.2021