Полицейские Златоуста задержали мошенника из Вологодской области

Сотрудники уголовного розыска полиции Златоуста (Челябинская область) установили и в ходе служебной командировки в Тюменскую область задержали мошенника из Вологды.

В полицию Златоуста обратилась 48-летняя жительница города. Потерпевшая пояснила, что решила сдать в аренду игровую приставку, воспользовавшись сайтом с объявлениями о приобретении и продаже товаров. После общения с мужчиной, проживающим в Златоусте, она заключила с ним договор и получила оплату за трое суток. По истечению срока, арендатор приставку не вернул, а сам перестал выходить на связь. Ущерб составил 12 500 рублей.

«В результате проведенных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по Златоустовскому городскому округу установили и в ходе служебной командировки в Тюменскую область задержали подозреваемого в совершении противоправного деяния. Им оказался житель Вологодской области, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности. Приставку подозреваемый реализовал, вырученными средствами распорядился по своему усмотрению», - сообщила сотрудник пресс-службы ОМВД России по Златоусту Ольга Аристова.

По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело по части первой статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

Подозреваемый заключен под стражу, в соответствии с законодательством ему грозит до двух лет лишения свободы.