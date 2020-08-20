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Полицейские Златоуста задержали мужчин, которые жили на пенсии умерших старушек

Происшествия
Сегодня, 15:51
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Автор: 
Инна Шемаева

Полицейские Златоуста (Челябинская область) задержали двух мужчин, которые получали пенсии по банковским картам умерших пенсионерок. Возбуждены уголовные дела.

В первом случае, воспользовавшись банковской картой умершей соседки, похитил со счета 15000 рублей. Мужчина имел свободный доступ в квартиру умершей, где и присвоил себе карточку. Его «вычислил» местный участковый.

Во втором случае, местный житель не предоставил в пенсионный фонд справку о смерти бабушки. С расчетного счета он спокойно снимал пенсию умершей в размере более 127000 рублей. Похищенные денежные средства потратил на личные нужды.

«По данным фактам следственным отделом ОМВД России по Златоустовскому городскому округу возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью первой статьи 158 – «Кража» и частью первой статьи 159.2 – «Мошенничество при получении выплат» Уголовного кодекса Российской Федерации.  Максимальная санкция за совершение противоправных деяний ─ лишение свободы сроком до двух лет и арест сроком до четырех месяцев», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Златоусту Ольга Аристова.

Подозреваемый в краже находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. В отношении второго задержанного решается вопрос об избрании меры пресечения.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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