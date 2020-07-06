Полицейские Златоуста задержали подростков, которые воровали велосипеды, чтобы купить себе машину

Полицейские Златоуста (Челябинская область) задержали трех подростков, которые воровали велосипеды, чтобы купить себе машину. Их они продавали по объявлениям в Интернете. Всего были совершены кражи семи велосипедов.

«Похищенные велосипеды они продавали по объявлению. Подростки на денежные средства приобрели автомобиль. Ранее на учете не состояли, все из благополучных семей. Три велосипеда изъяты и будут возвращены владельцам после следственных действий. Возбуждено уголовное дело, избраны меры пресечения в виде обязательства о явке», - сообщила официальный представитель ОМВД по Златоусту Ольга Аристова.

Полицейские напоминают о необходимости проявления бдительности и соблюдения элементарных правил безопасности, соблюдения всех необходимых мер для сохранности своего имущества. Злоумышленники пользуются беспечностью граждан, которые оставляют свои двухколесные транспортные средства без присмотра на улице, у магазинов, во дворах и подъездах домов, не используя специальные противоугонные средства

Сотрудники полиции напоминают, что не следует оставлять свои транспортные средства в общедоступных местах без присмотра. Если же подобной ситуации не избежать, необходимо использовать противоугонный замок или надежный трос. Не лишним будет перед парковкой проверить наличие камер видеонаблюдения.

После покупки велосипеда необходимо сохранить паспорт транспортного средства и переписать его серийный номер, а также сфотографировать велосипед, чтобы в случае необходимости передать снимок полицейским.

Бдительным стоит быть и при покупке велосипеда «с рук». Низкие цены и продажа «на улице» должны вызывать у каждого гражданина опасения. Нередки случаи, когда похищенные велосипеды стоимостью несколько тысяч, а иногда и несколько десятков тысяч рублей, продаются злоумышленниками за бесценок. Если велосипед все же был похищен, необходимо обратиться в полицию. Заявления принимаются круглосуточно.