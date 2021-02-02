Полицейский из Екатеринбурга, который насмерть сбил пенсионерку в Челябинске, был трезв
В Челябинске оперуполномоченный из Свердловской области, который находился в нашем городе в командировке, насмерть сбил пенсионерку. Она переходила дорогу в неположенном месте. В момент аварии полицейский был трезв.
В ГУ МВД России по Свердловской области прокомментировали смертельное ДТП с участием сотрудника полиции, которое произошло в Челябинске.
Трагедия произошла первого февраля в районе остановки «Сад Локомотив» в начале седьмого утра первого февраля. 65-летняя женщина переходила дорогу в неположенном месте, примерно в десяти метрах от пешеходного перехода. Ее сбила «Приора». От полученных травм пенсионерка позже скончалась.
Установлено, что за рулем машины находится оперуполномоченный полиции из Свердловской области.
«Оперуполномоченный находился в Челябинске в служебной командировке. Имел ли возможность водитель избежать наезда на человека, установит назначенная автотехническая экспертиза. Согласно результатам медицинского освидетельствования, в крови у сотрудника полиции алкоголя не обнаружили. В обстоятельствах происшествия разбираются специалисты ведомства», - сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
По данному факту в ГУ МВД России по Свердловской области проводится служебная проверка.