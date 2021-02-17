Аферисты не смогли «развести» на деньги бдительную пенсионерку из Магнитогорска

Полиция Челябинска пришла еще к одной соратнице Навального

Златоуст в этом году существенно обновит автобусный и трамвайный парки

Ирина Гехт: Ажиотаж на вакцинацию от коронавируса в Челябинской области прошел

В Челябинске на коммерсанта подадут в суд за установку киосков у памятника Курчатову

Полицейский из Магнитогорска подозревается в получении взятки

В Магнитогорске (Челябинская область) в отношении заместителя начальника структурного подразделения одного из районных отделов полиции возбуждено уголовное дело по факту получении взятки от руководителя юридической фирмы, которая оказывает услуги мигрантам. Он также является фигурантом уголовного дела

СКР по Челябинской области возбудил уголовные дела в отношении полицейского и руководителя юридической компании.

По данным следствия, в 2020 году сотрудник полиции получила взятку в размере 70 тысяч рублей от руководителя юридической компании за не проведение проверок соблюдения требований миграционного законодательства иностранными гражданами, которым тот оказывал юридические услуги по оформлению документов для пребывания на территории Российской Федерации.

Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые совместно с сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу.

Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.