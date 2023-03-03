Полиция: информация о взрывоопасных предметах у школ Челябинской области является фейком

Распространяющаяся по Челябинской области информация о взрывоопасных предметах возле школ, завернутых в денежные купюры, не соответствует действительности.

С таким заявлением сегодня вечером, третьего марта, выступил региональный полицейский главк.

В ГУ МВД России по Челябинской области пояснили, что сообщения такого тревожного содержания - о замаскированных опасных предметах у образовательных учреждений на территории региона - распространяются в чатах мессенджеров.

«Призываем граждан критически относиться к подобным сообщениям, тщательно проверять полученные из неофициальных источников сведения», - подчеркнули в полицейском главке.

Доверять только проверенным источникам информации призвали и в администрации Челябинска, отметив, что по родительским чатам «гуляет» информация о том, что возле школ и детских садов злоумышленники разбрасывают взрывные устройства, завернутые в пятидесяти- и сторублевые купюры.

«Сохраняйте спокойствие! В правоохранительных органах сообщили – информация является фейком! Однако родителям все же следует провести профилактическую беседу с детьми о том, что поднимать на улице чужие вещи нельзя. И если ребенок обнаружил какой-то подозрительный предмет, о нем следует сообщить родителям или учителям», - подчеркнули в мэрии.