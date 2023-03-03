03.03.2023
Наталья Котова поблагодарила организаторов «Русского мира» за вложенную в него душу
03.03.2023
Полиция: информация о взрывоопасных предметах у школ Челябинской области является фейком
03.03.2023
Виктор Рашников провел заседание челябинского Союза промышленников и предпринимателей
03.03.2023
Историческое здание на Свердлова в Нязепетровске изменит цвет и получит новую кровлю
03.03.2023
Новый мультимедиа-гид для "Аркаима"
03.03.2023
В Челябинске оцифруют 250 редких книг
Полиция: информация о взрывоопасных предметах у школ Челябинской области является фейком
01.03.2023
В этом году «ЕР» организует капремонты в школах семи муниципалитетов Челябинской области
14.01.2023
Утвержден модуль «Лапта» для образовательных школ
16.12.2022
Муниципалитеты Челябинской области получили 55 новых школьных автобусов
25.10.2022
Депутаты попросили оценить высказывания ректора Института русского языка
Внимание: на трассе М-5 в Челябинской области снова введено ограничение движения
03.03.2023
Южноуральцев просят не отправляться в дальние поездки до шестого марта
02.03.2023
В Челябинской области продлили ограничение движения на М-5 до двух часов третьего марта
02.03.2023
Миндортранс: На дорогах Челябинской области сохраняется сложная обстановка
02.03.2023
Челябинск уже увидел «Силу в правде», теперь увидит «Силу в любви»
01.03.2023