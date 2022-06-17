Полиция выдала предостережения защитникам челябинского леса на Тополинке: опасения вызвал пикник с детьми

Челябинская полиция сегодня, 17 июня, начала выдавать защитникам леса на Тополинке предостережения о недопущении правонарушений. Опасность полицейские усмотрели в собравшихся на пикник мамах с детьми и их мужьях. Порядка десяти сотрудников челябинской полиции во главе с начальником отдела по исполнению наказания Владиславом Козловским с раннего утра зорко наблюдают за развернувшимися в тени берёз «детским садом» - детей среди потенциальных нарушителей больше, чем взрослых. Выглядит это крайне абсурдно, но в УМВД считают, что принятые меры реагирования вполне адекватны.

Периодически к пикнику подходят люди, чтобы поставить свою подпись за создание в ЖК Ньютон экопарка имени Владимира Путина. Стражи порядка на чеку - прогуливающейся паре пенсионеров тут же разъясняют все риски, связанные с этим «публичным мероприятием». При этом ни палаток, ни плакатов или баннеров на месте сбора жителей Тополинки нет - только пледы, чай, бутерброды и детские игрушки. Рядом патрульная машина. Ещё одна – на въезде в лес. И две машины ДПС - на прилегающей улице Академика Макеева вблизи стройплощадки. У проезжающих мимо водителей проверяют документы.

С чем связаны такие беспрецедентные меры безопасности, полицейские отвечать не стали, переадресовав вопрос к начальству. Майор полиции Владислав Козловский сообщил, что не уполномочен давать комментарии и посоветовал обратиться в пресс-службу ведомства. При этом от корреспондента «Урал-пресс-информ» начальником отдела по исполнению наказания УМВД г. Челябинску потребовал письменное редакционное задание. Вспомнить статью, обязывающую корреспондента предоставлять такой документ, майор полиции не смог (потому что её нет) и всё-таки пропустил к отдыхающим людям.

Перемена в поведении правоохранителей, как утверждают в пресс-службе полицейского главка, связана с опасениями возможных нарушений правопорядка со стороны собравшихся горожан, хотя ранее бывший начальник УВД Челябинска Сергей Миронов ничего противозаконного в их действиях не нашёл. Сами защитники леса рассказали, что к ним каждый день приходят молодые люди, которые пытаются их спровоцировать на конфликт, и опасность представляют как раз такие провокаторы, скрывающие свои имена, а не женщины и пенсионеры.

Напомним, что на месте начавшейся вырубки деревьев рядом с ЖК «Ньютон» власти планируют построить каток УралГУФК. На его строительство в рамках нацпроекта были выделены федеральные деньги – 470 миллионов рублей. Против застройки зелёного массива выступают жители северо-запада. По их мнению, развитие профессионального спорта не должно нарушать право граждан на благоприятную окружающую среду. Как считают активисты движения «Спасём наш лес вместе», под строительство спортивных объектов необходимо использовать пустующие участки в жилом массиве, которых в городе достаточно. Судебное заседание по скандальному проекту назначено на 16 июля.