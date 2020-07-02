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Посадили челябинца, который зарезал свою невесту в подъезде

Происшествия
Сегодня, 14:58
Автор: 
Инна Шемаева

Калининский районный суд Челябинска вынес приговор по уголовному делу в отношении 24-летнего местного жителя, который зарезал свою невесту в подъезде жилого дома. Почти десять лет он проведет в колонии строго режима.

В суде было установлено, что обвиняемый в ноябре 2018 года в подъезде дома 301/2 по проспекту Победы на почве конфликта зарезал свою 22-летнюю невесту.

Как сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, суд приговорил виновного к девяти с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, в пользу родителей потерпевшей взыскано по 700 тысяч рублей каждому.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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