Посадили сотрудницу банка из Челябинска, похитившую 10 миллионов рублей
Происшествия
Сегодня, 12:42

Центральный районный суд Челябинска вынес приговор по уголовному делу в отношении 52-летней местной жительницы. Она признана виновной в присвоении денег с использованием служебного положения.

В суде установлено, что обвиняемая, являясь сотрудницей коммерческого банка Приморья «Примсоцбанк» банка, используя свое служебное положение, совершила хищение вверенных денежных средств, принадлежащих в сумме свыше 10,7 миллионов рублей.

«Имея доступ в хранилище, брала для осуществления трудовой деятельности вакуумные упаковки с денежными средствами. Принимая денежные средства от клиентов банка номиналом 1,2 и 5 долларов США, вскрывала полученную в хранилище упаковку и производила замену купюр номиналом в 100 долларов США на купюры меньшим номиналом. Потом на поперечных бандеролях и верхних накладках на упаковке указывала заведомо ложные сведения, ставила свою подпись и возвращала упаковку в хранилище», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Суд приговорил виновную к двум с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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