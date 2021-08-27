После тушения пожара огнеборцы Челябинска обнаружили труп хозяина квартиры

В Челябинске ранним утром произошел пожар в одноэтажном жилом доме. После тушения огнеборцы обнаружили в сгоревшей квартире тело мужчины. Он отравился продуктами горения.

Сегодня, 27 августа, в половине шестого утра на центральный пункт пожарной связи Челябинска поступило еще одно сообщение о пожаре.

«В третьем бульварном переулке в одной из квартир одноэтажного жилого дома на четырех хозяев, загорелись вещи б/у на площади четыре квадратных метра. В квартире был обнаружен хозяин - мужчина без признаков жизни. Со слов соседей, он вел неблагополучный образ жизни. Сотрудники скорой медицинской помощи констатировали смерть мужчины из-за отравления продуктами горения. Наиболее вероятной причиной возникновения пожара могло послужить неосторожное обращение с огнем (курение) хозяина. Со слов очевидцев, мужчина злоупотреблял спиртным и не раз засыпал с сигаретой», - рассказала в МЧС.

Еще один пожар произошел сегодня утром в жилом четырехэтажном доме, расположенном по улице Горького. В квартире на втором этаже загорелся диван. Уже через три минуты пожарные прибыли к месту вызова. Хозяева и 15 соседей смогли самостоятельно эвакуироваться из опасной зоны, а пятерых жильцов подъезда спасли огнеборцы, выведя на свежий воздух с помощью спасательных комплектов. Пострадавших в результате пожара нет. Что послужило причиной возникновения пожара, предстоит установить сотрудникам отделения дознания.

Сотрудник МЧС напоминают, что пожары, которые происходят ночью или ранним утром, очень опасны. Состояние сна не всегда позволяет человеку вовремя обнаружить пожар, что достаточно часто приводит к трагедии.