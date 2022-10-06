06.10.2022
Поводом стало ДТП: в отношении полицейской из Чебаркуля главк проводит проверку
06.10.2022
Жуткая авария в Карталинском районе
06.10.2022
Наталья Котова проверила, как ремонтируют дороги в Шаголе
06.10.2022
Челябинские власти сообщили о создании в «Парковом» сквера и экотропы
06.10.2022
Южноуральцев замотивируют переходить с традиционных авто на электромобили
05.10.2022
Анонсы событий и мероприятий на шестое октября (18+)
Поводом стало ДТП: в отношении полицейской из Чебаркуля главк проводит проверку
06.10.2022
Жуткая авария в Карталинском районе
03.10.2022
В Златоусте водитель влетел в грузовик, груженый бревнами
29.09.2022
Полицейский Копейска задержал пьяного водителя, который сбил подростка
28.09.2022
На автодороге «Москва-Челябинск» загорелся грузовой автомобиль
Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский: Бизнес – это творчество
04.10.2022
Павел Большаков: Мы – комиссары в пыльных шлемах…
03.10.2022
Владимир Путин выступил с обращением к россиянам перед принятием в состав РФ новых регионов
30.09.2022
Мобилизованных южноуральцев обеспечат теплой одеждой, аптечкой и иным необходимым
30.09.2022
С первого января страховые пенсии неработающих проиндексируют на 4,8%
29.09.2022