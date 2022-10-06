Поводом стало ДТП: в отношении полицейской из Чебаркуля главк проводит проверку

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Все города
Челябинск
Южноуральск
Трехгорный
Миасс
Магнитогорск
Златоуст
Аргаяшский район
Ашинский район
Брединский район
Верхний Уфалей
Еткульский район
Ижевск
Карабаш
Карталинский район
Каслинский район
Копейск
Коркино
Коркинский район
Кунашакский район
Кусинский район
Кыштым
Локомотивный
Москва
Нагайбакский район
Озерск
Пластовский район
Сатка
Саткинский район
Снежинск
Сосновский район
Троицк
Троицкий район
Увельский район
Усть-Катав
Чебаркуль
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Анонсы
Коронавирус
Наркотики
ЖКХ
Дороги
Экология
На житейских перекрестках
Космос
Сельское хозяйство
Метро в Челябинске
Мусор
Транспорт
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Анонсы
Коронавирус
Наркотики
ЖКХ
Дороги
Экология
На житейских перекрестках
Космос
Сельское хозяйство
Метро в Челябинске
Мусор
Транспорт
Новости и главные события Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Миасса и других городов Челябинской области. Актуальные статьи, эксклюзивные расследования, интересные интервью, фото, видео, анонсы событий и мероприятий
Федерация
Политика
Экономика
Общество
Культура
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске активно расширяют улицу Бейвеля в микрорайоне «Парковый». Как сообщают городские вла
06.10.2022

Движение по расширяемой улице Бейвеля в Челябинске откроют примерно через год
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Студенты негосударственных вузов с государственной аккредитацией, аспиранты и студенты, обучающие
06.10.2022

Студенты негосударственных вузов, аспиранты и вечерники получат отсрочку от частичной мобилизации
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинская область пока продолжает находиться под влиянием спустившегося с севера и прогревшегос
06.10.2022

Заметное похолодание придет на Южный Урал на следующей неделе
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
СК снова проиграл суд в борьбе с экс-главой Миасса Станиславом Третьяковым. Сего
05.10.2022

Третьяков отстоял свои честь и достоинство в суде: в ответчиках – СУ СК по Челябинской области

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Независимая журналистка из Нидерландов Соня ван ден Энде – одна из тех немногих представителей за
05.10.2022

Соня ван ден Энде: За Европу давно всё решают Соединённые Штаты
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.10.2022

Поводом стало ДТП: в отношении полицейской из Чебаркуля главк проводит проверку
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.10.2022

Жуткая авария в Карталинском районе
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.10.2022

Наталья Котова проверила, как ремонтируют дороги в Шаголе
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.10.2022

Челябинские власти сообщили о создании в «Парковом» сквера и экотропы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.10.2022

Южноуральцев замотивируют переходить с традиционных авто на электромобили
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.10.2022

Анонсы событий и мероприятий на шестое октября (18+)
ДТП
ГИБДД по Челябинской области
Происшествия
06.10.2022 12:03

Поводом стало ДТП: в отношении полицейской из Чебаркуля главк проводит проверку

В Чебаркуле (Челябинская область) 29-летняя сотрудница местной полиции на «зебре» сбила девушку подростка. После наезда женщина вызвала скорую и ГИБДД. В отношении стража порядка региональный полицейский главк проводит проверку.

ДТП произошло пятого октября на улице Октябрьской. 29-летняя сотрудница МО МВД России «Чебаркульский», управляя автомобилем «Ховер», при повороте налево совершила наезд на несовершеннолетнего пешехода - девушку 2007 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

«После столкновения женщина-водитель посадила подростка в машину, вызвала скорую помощь и сотрудников ГИБДД. Проведенным освидетельствованием состояние опьянения у нее не выявлено. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего. Пострадавшую девушку доставили в медицинское учреждение, где ей назначено амбулаторное лечение», - сообщили в региональном полицейском главке.

По обстоятельствам произошедшего ДТП в ГУ МВД России по Челябинской области начата служебная проверка, в рамках которой будут установлены объективные обстоятельства случившегося и дана оценка действиям сотрудника органов внутренних дел.

ДТП
ГИБДД по Челябинской области
Новости по тегу: ДТП
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.10.2022

Жуткая авария в Карталинском районе
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.10.2022

В Златоусте водитель влетел в грузовик, груженый бревнами
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.09.2022

Полицейский Копейска задержал пьяного водителя, который сбил подростка
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.09.2022

На автодороге «Москва-Челябинск» загорелся грузовой автомобиль
Главное за неделю
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский провел в Москве большую пресс-конфер
Общество

Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский: Бизнес – это творчество

04.10.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня исполнилось сто дней, как я обратился министру образования Челябинской области, чтобы мен
Есть мнение
Спецоперация на Украине

Павел Большаков: Мы – комиссары в пыльных шлемах…

03.10.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Президент России Владимир Путин выступил с
Федерация

Владимир Путин выступил с обращением к россиянам перед принятием в состав РФ новых регионов

30.09.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Власти Челябинской области обеспечат жителей, призванных в Вооруженные силы по частичной мобилиза
Общество
Спецоперация на Украине

Мобилизованных южноуральцев обеспечат теплой одеждой, аптечкой и иным необходимым

30.09.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Страховые пенсии неработающих граждан будут проиндексированы дополнительно на 4,8% с первого янва
Федерация

С первого января страховые пенсии неработающих проиндексируют на 4,8%

29.09.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В субботу, первого октября, начинается традиционный осенний призыв на срочную военную службу. При
Общество
Спецоперация на Украине

Будут ли призывники-срочники направляться в зону проведения СВО?

28.09.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске активно расширяют улицу Бейвеля в микрорайоне «Парковый». Как сообщают городские вла
06.10.2022

Движение по расширяемой улице Бейвеля в Челябинске откроют примерно через год
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Студенты негосударственных вузов с государственной аккредитацией, аспиранты и студенты, обучающие
06.10.2022

Студенты негосударственных вузов, аспиранты и вечерники получат отсрочку от частичной мобилизации
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинская область пока продолжает находиться под влиянием спустившегося с севера и прогревшегос
06.10.2022

Заметное похолодание придет на Южный Урал на следующей неделе
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
СК снова проиграл суд в борьбе с экс-главой Миасса Станиславом Третьяковым. Сего
05.10.2022

Третьяков отстоял свои честь и достоинство в суде: в ответчиках – СУ СК по Челябинской области

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Независимая журналистка из Нидерландов Соня ван ден Энде – одна из тех немногих представителей за
05.10.2022

Соня ван ден Энде: За Европу давно всё решают Соединённые Штаты
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Иванов А.В.

Учредитель ООО «РИАНА «УРАЛ-ПРЕСС-ИНФОРМ»

Яндекс.Метрика

Лента новостей

06.10.2022 12:03

Поводом стало ДТП: в отношении полицейской из Чебаркуля главк проводит проверку

06.10.2022 11:45

Жуткая авария в Карталинском районе

06.10.2022 11:32

Наталья Котова проверила, как ремонтируют дороги в Шаголе

06.10.2022 11:07

Движение по расширяемой улице Бейвеля в Челябинске откроют примерно через год

06.10.2022 10:45

Студенты негосударственных вузов, аспиранты и вечерники получат отсрочку от частичной мобилизации

06.10.2022 10:23

Челябинские власти сообщили о создании в «Парковом» сквера и экотропы

06.10.2022 09:58

Заметное похолодание придет на Южный Урал на следующей неделе

06.10.2022 09:19

Южноуральцев замотивируют переходить с традиционных авто на электромобили

05.10.2022 20:14

В четверг в Челябинской области местами пройдут дожди

05.10.2022 20:03

Анонсы событий и мероприятий на шестое октября (18+)

05.10.2022 18:18

«Поезд знаний» отправился в первый рейс по станциям ЮУЖД

05.10.2022 17:51

Третьяков отстоял свои честь и достоинство в суде: в ответчиках – СУ СК по Челябинской области

05.10.2022 17:43

Соня ван ден Энде: За Европу давно всё решают Соединённые Штаты

05.10.2022 17:42

Челябинский депутат Корнев предложил в Москве изменить законодательство в интересах инвалидов

05.10.2022 17:40

В Челябинске дан старт проекту строительства межуниверситетского кампуса

05.10.2022 17:18

Солист челябинского театра прошел во второй тур международной «Романсиады»

05.10.2022 17:02

КСП проверит челябинское минобрнауки и подведомственные ему колледжи и техникумы

05.10.2022 16:43

Народный фронт открыл сбор зимней гуманитарной помощи бойцам и жителям Донбасса

05.10.2022 16:33

Челябинский депутат Виталий Паутов поздравил педагогов с Днем учителя

05.10.2022 16:22

Путин подписал указ о создании в России Центра биометрических технологий

05.10.2022 15:54

В Челябинской области за прошедшие сутки умерло шесть пациентов с ковидом

05.10.2022 15:21

ММК окажет поддержку своим мобилизованным сотрудникам и их семьям

05.10.2022 15:20

Владимир Путин назначил врио руководителей новых субъектов России

05.10.2022 15:07

Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии новых регионов в состав России

05.10.2022 14:56

В октябре челябинские водители не смогут ездить по переулку Молодежному

05.10.2022 14:44

Максут Шадаев о запуске 5G Интернета, развитии внутреннего туризма и будущем ЦОДов

05.10.2022 14:27

Сотрудники УФСБ установили незаконную рубку лиственницы в Нязепетровском районе

05.10.2022 14:16

Через 102 года на сцене «Омнибуса» вновь появился «Лес»

05.10.2022 13:42

Road Show SearchInform: безопасность в новых реалиях

05.10.2022 13:36

Челябинская область представит на «Золотой осени» успешные проекты в АПК

05.10.2022 13:15

Челябинский педагог признана одним из лучших музыкальных работников страны

05.10.2022 12:20

ММК представит свою продукцию на международной выставке в Ереване

05.10.2022 11:45

«Стальные игры ММК» станут для Магнитогорска традиционными

05.10.2022 11:24

В колонии Копейска поймали челябинку с наркотиками в сухофруктах

05.10.2022 11:20

ММК наградил лучших рационализаторов

05.10.2022 11:02

Бывший советник главы Челябинска Петр Конарев останется в СИЗО

05.10.2022 10:35

Сегодня состоится онлайн-вебинар по аккредитации и отсрочке для ИТ-специалистов

05.10.2022 10:21

В Челябинске на Совете ЮУТПП обсудили взаимодействие МСП с предприятиями «оборонки»

05.10.2022 10:07

В челябинском горсаду имени Пушкина «законсервируют» песочные скульптуры

05.10.2022 09:54

Наталья Котова поздравляет челябинских педагогов с Днем учителя

05.10.2022 09:54

Сегодня в России отмечают День учителя

05.10.2022 07:44

12 октября в Челябинске выступит Классический Национальный Русский балет «Лебединое озеро»

04.10.2022 21:12

Детский туристический лагерь из Миасса присоединился к обеспечению мобилизованных спальными мешками

04.10.2022 20:46

Посетителей православной выставки-ярмарки ждет насыщенная культурная программа

04.10.2022 17:59

Анонсы событий и мероприятий на пятое октября (18+)

04.10.2022 17:58

Во вторник в Челябинской области – тепло и ясно

04.10.2022 17:18

Новую пешеходную зону в Калининском районе Челябинска украсят серебристые ели

04.10.2022 16:52

Более 200 тысяч военнослужащих прибыло в ВС в рамках частичной мобилизации

04.10.2022 16:52

Сотрудники Исторического музея Южного Урала отправились в зону проведения СВО

04.10.2022 15:47

Сформирован первый блок мер поддержки малого бизнеса и ИП в связи с частичной мобилизацией

04.10.2022 15:32

В Челябинской области бизнесмена обвиняют в коммерческом подкупе и незаконном хранении боеприпасов

04.10.2022 15:12

«50 счастливых мам и бабушек» - выставка портретов от «Золотого петушка»

04.10.2022 14:53

ГК «Астра» укрепляет позиции в УрФО

04.10.2022 14:11

СФ ратифицировал договоры между Россией и ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями

04.10.2022 14:03

На портале госуслуг запущено два новых сервиса для граждан по частичной мобилизации

04.10.2022 13:29

«Большие гастроли» для детей: на сцене Молодежного театра Челябинска выступят артисты из Нягани

04.10.2022 12:58

Солист челябинского театра блистал в Кремлевском дворце

04.10.2022 12:57

Гендиректор Запорожской АЭС работал на СБУ

04.10.2022 12:35

«Ростелеком» представил систему помощи водителю на всероссийском IT-форуме в Челябинске

04.10.2022 12:01

«Ростелеком» представил IT-сообществу страны актуальные сервисы кибербезопасности для государства и бизнеса

04.10.2022 11:21

В Челябинской области за прошедшие сутки умерло пять пациентов с ковидом

04.10.2022 10:43

ПАО «ММК» заявило об увеличении объема социальных инвестиций

04.10.2022 10:43

Путин назначил Скокову новых замов

04.10.2022 10:26

В Челябинске от бешенства погибли двое домашних щенков

04.10.2022 10:21

Максимальный размер больничного в 2023 году увеличится

04.10.2022 09:57

Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский: Бизнес – это творчество

03.10.2022 22:13

Каждый мобилизованный в Челябинской области получит аптечку

03.10.2022 20:53

Анонсы событий и мероприятий на четвертое октября (18+)

03.10.2022 20:44

Во вторник в Челябинской области тепло и без осадков

03.10.2022 20:34

НМУ в четырех городах Челябинской области сохранятся до вечера среды

03.10.2022 20:21

АО «Моспроект-3» займется экономическим обоснованием продления линии метротрама в Челябинске

03.10.2022 19:56

Комплекс первый для занятий дома или на улице

03.10.2022 18:14

Ратифицированы договоры о принятии в состав России четырех новых субъектов

03.10.2022 17:22

Суперкубок «МЕТРОШКИ-2022» отправляется в «Космос»

03.10.2022 17:18

Подельника Чернобровина отправили в колонию

03.10.2022 17:15

Пруд в Златоусте освободили от еще почти ста тысяч кубометров донных отложений

03.10.2022 16:42

Большую часть бизнеса освободят от проверок в 2023 году

03.10.2022 16:01

Срок окончания ремонта дороги к «Чёрной скале» перенесен на 2023 год

03.10.2022 15:32

Сборная Челябинской области выступит на Летних Играх паралимпийцев

03.10.2022 15:14

Новосинеглазовцы четвертое октября проведут без воды

03.10.2022 15:02

Южноуральские культработники подключатся к сбору теплых вещей и спальников для мобилизованных

03.10.2022 14:54

Курчатовский район ведет замену неприжившихся растений и продолжает благоустройство сквера

03.10.2022 14:30

ММК создает информационный суверенитет

03.10.2022 14:14

В Златоусте водитель влетел в грузовик, груженый бревнами

03.10.2022 13:51

Чиновники Челябинска занялись плохо читаемыми адресными табличками

03.10.2022 13:46

Челябинске проверили готовность к зиме дорожной техники

03.10.2022 13:39

В Челябинске с молотка продали землю под коттеджи и недострой на Ключевой

03.10.2022 13:22

Полицейские Чебаркуля остановили угнанный подростком автомобиль

03.10.2022 12:58

В Челябинской области увеличили размер компенсации затрат на реабилитацию детей-инвалидов

03.10.2022 12:47

В Москве объявили победителей XI конкурса «Вместе в цифровое будущее»

03.10.2022 12:15

В Челябинске троллейбус 26-го маршрута отменяют до следующего года

03.10.2022 12:04

Часть детсадов, школ и домов Челябинской области остаются без тепла

03.10.2022 11:31

Павел Большаков: Мы – комиссары в пыльных шлемах…

03.10.2022 11:23

Памятка для имеющих отсрочку специалистов, которым пришла повестка

03.10.2022 11:17

Скоков назначил нового руководителя

03.10.2022 11:11

Фонд культуры покажет Аркаим глазами Александра Разбойникова

03.10.2022 11:07

Челябинские власти готовятся к сносу десяти опустевших аварийных жилых домов

03.10.2022 11:04

Отопление в Челябинске подключили, однако часть УК отказалась от своих жильцов

03.10.2022 11:01

Словаки не пригласили россиян на годовщину антигитлеровского восстания

03.10.2022 10:57

Как можно бросить Мать, когда она в беде???