Поводом стало ДТП: в отношении полицейской из Чебаркуля главк проводит проверку

В Чебаркуле (Челябинская область) 29-летняя сотрудница местной полиции на «зебре» сбила девушку подростка. После наезда женщина вызвала скорую и ГИБДД. В отношении стража порядка региональный полицейский главк проводит проверку.

ДТП произошло пятого октября на улице Октябрьской. 29-летняя сотрудница МО МВД России «Чебаркульский», управляя автомобилем «Ховер», при повороте налево совершила наезд на несовершеннолетнего пешехода - девушку 2007 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

«После столкновения женщина-водитель посадила подростка в машину, вызвала скорую помощь и сотрудников ГИБДД. Проведенным освидетельствованием состояние опьянения у нее не выявлено. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего. Пострадавшую девушку доставили в медицинское учреждение, где ей назначено амбулаторное лечение», - сообщили в региональном полицейском главке.

По обстоятельствам произошедшего ДТП в ГУ МВД России по Челябинской области начата служебная проверка, в рамках которой будут установлены объективные обстоятельства случившегося и дана оценка действиям сотрудника органов внутренних дел.