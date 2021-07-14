Пожарные спасли жизнь женщины и ее собаки Сонечки

Сегодня, 14 июля, в Челябинске сотрудники МЧС при тушении пожара в квартире на улице Вахтангова спасли жизнь женщины и ее собаки Сонечки.

Звонок от соседей на центральный пункт пожарной связи Челябинска поступил рано утром: из квартиры на третьем этаже шел дым.

«Через считанные минуты сотрудники МЧС прибыли к месту вызова. Задымления в подъезде не наблюдалось, поэтому эвакуация жильцов не потребовалась, но из квартиры на третьем этаже шел дым и ощущался запах гари», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

На пороге ванной комнаты пожарные обнаружили женщину без сознания, рядом с которой также без сознания лежала ее собака. Пострадавших незамедлительно вывели на улицу и оказали первую помощь. Выяснилось, что питомицу зовут Сонечка.

Женщину осмотрели работники скорой помощи, от госпитализации она отказалась.

«В результате пожара сильно пострадала комната в квартире. По предварительным данным сотрудников отделения дознания, причиной пожара могла послужить неосторожность при курении», - добавили в пресс-службе МЧС.

Сотрудники МЧС в очередной раз напоминают жителям о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.