Приставы выселили из общежития вуза экс-сотрудницу и ее незаконопослушного сына

Бывшая сотрудница одного из ведущих вузов Челябинска и ее сын, который в комнате студенческого общежитии выращивал запрещенные растения, выселены. Помощь оказали судебные приставы Центрального района города Челябинска.

«Срок договора, на основании которого женщине были выделены две комнаты в общежитии, давно истек, однако жильцы не торопились покидать жилые помещения и забирать вещи. К слову, последнее время они лишь изредка наведывались туда, жилье у семьи есть – квартира в Ленинском районе города Челябинска. Сын бывшей сотрудницы хорошо известен полиции – в общежитие неоднократно приезжали наряды правохранителей. По словам представителей вуза, мучжина выращивал запрещенные растения», - сообщили в пресс-службе судебных приставов региона.

Должники не желали в добровольном порядке освобождать жилые помещения от своих вещей. Повестки игнорировали, по телефону грубили, но общаться с сотрудниками органа принудительного исполнения все-таки приходилось, поскольку оба являются еще и должниками по исполнительным производствам имущественного характера. Молодой человек задолжал около 1,2 миллиона рублей, из которых миллион в пользу физического лица, остальное – кредиты и услуги ЖКХ. Женщина – около 800 тысяч рублей, из которых 600 тысяч рублей – автокредит на покупку Opel Mokka, остальное – долги по ЖКХ и налоги. Если сын и являлся в подразделение судебных приставов, то обязательно устраивал скандал.

Выселение незаконных жильцов из студенческого общежития было произведено принудительно – с вскрытием замков. Комнаты были в удручающем состоянии, захламлены. Опись имущества заняла несколько часов. Все находящиеся вещи были переданы на ответственное хранение представителю общежития. Должникам через представителя передано требование об освобождении помещений от имущества. Если в течение двух месяцев этого не произойдет, будет решаться вопрос о признании вещей бесхозными и дальнейшей их утилизации.