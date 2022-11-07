Про пешеходов забыли: челябинцы обсуждают первый гололед

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В пятницу, 11 ноября, ГКЛ «Солнечная долина» в Миассе первым в Челябинской области открывает горн
07.11.2022

В пятницу в Челябинской области стартует горнолыжный сезон
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Димитриевскую родительскую субботу в храмах Челябинска и области совершили молебен о воинах, па
06.11.2022

В храмах Челябинской области молятся о помощи воинам и поминают павших за Отечество
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В субботу, пятого ноября, в одном из населенных пунктов Кусинского района Челябинской области мож
06.11.2022

Встреча под открытым небом разведчиков и гражданских удалась на славу

Союз ветеранов спецназа ГРУ Челябинской области отметил День военного разведчика в кругу друзей

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Представляем вниманию наших читателей итоги и значимые события прошедшей недели.
06.11.2022

Итоги недели Челябинска и Челябинской области (с 31.10.2022 по 05.11.2022)
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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05.11.2022

Снег и гололед не помешали челябинцам отправить новый груз в зону СВО

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.11.2022

Индустриальный парк ММК сможет пользоваться налоговыми льготами еще пять лет
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.11.2022

Мэрия: Не все УК добросовестно убирают снег во дворах. Жители: А кто должен посыпать уличные тротуары?
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07.11.2022

Конфиденциальность гарантируется: полиции требуется помощь очевидцев ДТП с автобусом в Сосновском районе
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.11.2022

На въезде в Челябинск не останется ни одного поста ДПС
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.11.2022

ММК представит свою продукцию на престижной выставке в Москве
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.11.2022

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содержание дорог и тротуаров
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07.11.2022 10:45

Про пешеходов забыли: челябинцы обсуждают первый гололед

«Сегодня жители Челябинска шли, падали, вставали, шли дальше и снова падали...»

Первое испытание коммунальных служб зимним ненастьем стало одной из главных тем пабликов в минувшие дни.  Иронизируя по поводу неожиданного прихода зимы и взывая к совести ответственных служб, люди делились многочисленными фото заледеневших улиц. В редакцию информагентства «Урал-Пресс-Информ» позвонили горожане, сообщив, что из подземного перехода на улице Цвиллинга, а это центр и лицо города, невозможно было подняться по ступенькам, покрытым наледью.

«Сегодня жители Челябинска шли, падали, вставали, шли дальше и снова падали...», - пишет паблик «Изнанка Челябинска».

Как сообщили «Урал-Пресс-Информ» в травмпункте первой городской больницы, количество обратившихся с травмами конечностей за минувшие дни возросло: если первый день выходных пять человек пришлось загипсовать, то в следующие – 10, 8 и 16, среди пострадавших пять человек получили травмы со смещением.

В сообществе «Пусть Котова знает» ВКонтакте – ряд возмущенные обращения:

«Я писала про проблемные дворы - Комсомольский проспект -3,3а,3б,3в.. сегодня там просто каток, управляющая компания так и не навела порядок, не приготовила дворы к такой погоде. Здесь дворника никогда не видели. Выходы из подъезда под уклон и теперь во льду. Выходить опасно!»

«По всему городу так! Всё для машин, а пешеходы и так пролетят! Травмпункту работы прибавится, конечно, не дай Бог всем что-то ломать! (сама была гостем травмпункта). Всем здоровья и внимательности на дорогах!»

«Когда уже начнут думать о пешеходах, простых людях, которые ходят ногами? О междворовых дорогах, подходах к перекрёсткам и т.д. ? Кругом лёд! Зато автодороги чистые! Улица Каслинская, вдоль дороги, двор Шенкурская, 11 - Каслинская, 17 - подход к школе, лед, неосвещенное место, каждую зиму. И подход к ней со стороны Каслинской - у «Магнита» и угол Каслинской, 15. Эти проблемные места ежегодные, никогда не убираются, не посыпают даже. А ходят много детей».

«Добрый вечер! Ответьте, пожалуйста, почему дороги убирают, а пешеходные дорожки, тротуары нет? Ведь это зона ответственности администрации районов? Улица Доватора, дома 1-7 и Доватора, четная сторона, от 16 до 22».

«То же самое и у поликлиники 5 по Каслинской, 60 «А», завтра пойдут больные, сплошной каток, перекрёсток почищен, а все остальное - через кучи след в след . Это каждогодичная забота о горожанах. Как всегда, НЕЖДАННАЯ ЗИМА».

«Завтра Наталья Петровна на совещании нам поведает, в каком количестве было вывезено снега из города, - пишет на своей странице ВКонтакте Михаил Попов. - Только в чём будет смысл этой информации, раз лёд останется на месте? Ведь можно было сделать заблаговременно, если бы отсутствовал ручной режим управления. Нам остаётся мотивировать администрацию, чтобы она работала лучше, поскольку без общественного запроса не будет хорошего результата и мы дальше продолжим терять человеческий капитал, который приведет к проигрышу с другими городами миллионниками».

Фото: сообщества "Пусть Котова знает", "Изнанка Челябинска", Антон Садчиков  

Автор: Любовь Яржемская
Гололед
коммунальщики
содержание дорог и тротуаров
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07.11.2022 11:02

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07.11.2022 10:45

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07.11.2022 10:30

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07.11.2022 10:23

В Увельском районе туристка из Челябинска застряла в пещере

07.11.2022 10:00

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В уральских магазинах «Пятерочка» появились игрушки «Каваи»

02.11.2022 16:21

В Челябинской области призывники все реже уклоняются от армейской службы

02.11.2022 16:16

В четверг в Челябинской области местами мокрый снег и снег

02.11.2022 15:40

Яблоки, выращенные в Челябинской области, впервые поступили в ретейл

02.11.2022 15:38

Янус Путконен: Зерновую сделку не выполнил Запад

02.11.2022 15:29

На челябинской площади Революции заменят восемь ослабленных елей

02.11.2022 15:01

Денис Майданов призвал южноуральцев поддержать земляков-участников СВО

02.11.2022 14:31

Правительство выделило средства на создание экопромышленного парка в Челябинской области

02.11.2022 14:23

В Челябинске спасли восемь собак, хозяйка которых умерла дома

02.11.2022 13:52

Где слушать актуальную музыку?

02.11.2022 13:41

Игра челябинского «Трактора» - это сплошной валидол

02.11.2022 13:26

Южноуральцы стали больше тратить на путешествия и меньше на автомобили

02.11.2022 13:05

Призванные в армию до конца года южноуральцы рассредоточатся по всей стране

02.11.2022 12:38

Люди в погонах в Чесменском районе спасли лебедя из ледяного плена

02.11.2022 12:12

Янус Путконен: Возможность размещения ядерного оружия в Финляндии – это суицидальный шаг

02.11.2022 12:06

В Челябинской области уровень заболеваемости ковидом продолжает снижаться

02.11.2022 11:36

Курчатовцы охотно отозвались на призыв собрать помощь мобилизованным

02.11.2022 11:35

Челябинец Олег Голиков пожаловался в ФАС России на резкое подорожание амуниции

02.11.2022 11:26

Ветераны вневедомственной охраны Росгвардии передали теплые вещи для мобилизованных Южного Урала

02.11.2022 11:14

Почтовые отделения Челябинской области изменят график работы в связи с Днем народного единства

02.11.2022 11:07

ГИБДД Челябинской области перешло на усиленный режим работы

02.11.2022 10:58

В Чурилово совершен налет на еще не успевшую открыться новую библиотеку

02.11.2022 10:44

ММК наградит лидеров «Цифрового Олимпа»