07.11.2022
Индустриальный парк ММК сможет пользоваться налоговыми льготами еще пять лет
07.11.2022
Мэрия: Не все УК добросовестно убирают снег во дворах. Жители: А кто должен посыпать уличные тротуары?
07.11.2022
Конфиденциальность гарантируется: полиции требуется помощь очевидцев ДТП с автобусом в Сосновском районе
07.11.2022
На въезде в Челябинск не останется ни одного поста ДПС
07.11.2022
ММК представит свою продукцию на престижной выставке в Москве
07.11.2022
В Увельском районе туристка из Челябинска застряла в пещере
Про пешеходов забыли: челябинцы обсуждают первый гололед
«Сегодня жители Челябинска шли, падали, вставали, шли дальше и снова падали...»
07.11.2022
Мэрия: Не все УК добросовестно убирают снег во дворах. Жители: А кто должен посыпать уличные тротуары?
01.11.2022
Южный циклон принесет в Челябинскую область снегопады, усиление ветра
31.10.2022
На обработку региональных дорог Челябинской области направлено 78 машин
02.12.2021
В Челябинской области гололед вторые сутки мешает нормальной работе мусоровозов
Челябинцы сварили «Народный борщ» в Херсоне к празднику
04.11.2022
В Челябинске, Магнитогорске и Троицке прошли молебен и Крестный ход в защиту воинов
04.11.2022
Челябинская область отметит День народного единства
03.11.2022
Миронов поддержал инициативу Лантратовой о запрете Хэллоуина в детских учреждениях России
03.11.2022
В Челябинске состоится общегородской молебен о воинстве, в Магнитогорске – крестный ход
03.11.2022