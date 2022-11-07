Про пешеходов забыли: челябинцы обсуждают первый гололед

Первое испытание коммунальных служб зимним ненастьем стало одной из главных тем пабликов в минувшие дни. Иронизируя по поводу неожиданного прихода зимы и взывая к совести ответственных служб, люди делились многочисленными фото заледеневших улиц. В редакцию информагентства «Урал-Пресс-Информ» позвонили горожане, сообщив, что из подземного перехода на улице Цвиллинга, а это центр и лицо города, невозможно было подняться по ступенькам, покрытым наледью.

«Сегодня жители Челябинска шли, падали, вставали, шли дальше и снова падали...», - пишет паблик «Изнанка Челябинска».

Как сообщили «Урал-Пресс-Информ» в травмпункте первой городской больницы, количество обратившихся с травмами конечностей за минувшие дни возросло: если первый день выходных пять человек пришлось загипсовать, то в следующие – 10, 8 и 16, среди пострадавших пять человек получили травмы со смещением.

В сообществе «Пусть Котова знает» ВКонтакте – ряд возмущенные обращения:

«Я писала про проблемные дворы - Комсомольский проспект -3,3а,3б,3в.. сегодня там просто каток, управляющая компания так и не навела порядок, не приготовила дворы к такой погоде. Здесь дворника никогда не видели. Выходы из подъезда под уклон и теперь во льду. Выходить опасно!»

«По всему городу так! Всё для машин, а пешеходы и так пролетят! Травмпункту работы прибавится, конечно, не дай Бог всем что-то ломать! (сама была гостем травмпункта). Всем здоровья и внимательности на дорогах!»

«Когда уже начнут думать о пешеходах, простых людях, которые ходят ногами? О междворовых дорогах, подходах к перекрёсткам и т.д. ? Кругом лёд! Зато автодороги чистые! Улица Каслинская, вдоль дороги, двор Шенкурская, 11 - Каслинская, 17 - подход к школе, лед, неосвещенное место, каждую зиму. И подход к ней со стороны Каслинской - у «Магнита» и угол Каслинской, 15. Эти проблемные места ежегодные, никогда не убираются, не посыпают даже. А ходят много детей».

«Добрый вечер! Ответьте, пожалуйста, почему дороги убирают, а пешеходные дорожки, тротуары нет? Ведь это зона ответственности администрации районов? Улица Доватора, дома 1-7 и Доватора, четная сторона, от 16 до 22».

«То же самое и у поликлиники 5 по Каслинской, 60 «А», завтра пойдут больные, сплошной каток, перекрёсток почищен, а все остальное - через кучи след в след . Это каждогодичная забота о горожанах. Как всегда, НЕЖДАННАЯ ЗИМА».

«Завтра Наталья Петровна на совещании нам поведает, в каком количестве было вывезено снега из города, - пишет на своей странице ВКонтакте Михаил Попов. - Только в чём будет смысл этой информации, раз лёд останется на месте? Ведь можно было сделать заблаговременно, если бы отсутствовал ручной режим управления. Нам остаётся мотивировать администрацию, чтобы она работала лучше, поскольку без общественного запроса не будет хорошего результата и мы дальше продолжим терять человеческий капитал, который приведет к проигрышу с другими городами миллионниками».

Фото: сообщества "Пусть Котова знает", "Изнанка Челябинска", Антон Садчиков