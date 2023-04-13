Прокуратура Челябинска держит на контроле уголовное дело женщины, сбитой насмерть трамваем

Прокуратура Челябинска контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту гибели пешехода в результате наезда трамвая.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», смертельная авария произошла 9 апреля на улице Горького недалеко от дома №66 (остановка «ул. 5-го Декабря»).

По предварительным данным 30-летний водитель, управляя трамваем по маршруту №18, совершил наезд на 70-летнюю женщину. Она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных ран пенсионерка скончалась.

«В отделе по расследованию ДТП СУ УМВД России по г. Челябинску области в отношении 30-летнего водителя трамвая возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Нарушение лицом, управляющим трамваем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», - сообщили в прокуратуре региона.

Ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой г. Челябинска на контроль.