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Прокуратура Челябинска требует возбуждения уголовного дела из-за вырубки деревьев

Происшествия
Сегодня, 14:38
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Прокуратура Курчатовского района Челябинска поставила вопрос о возбуждении уголовного дела по факту сноса деревьев на территории гаражно-строительного кооператива «Северо-Западный». Ущерб, причиненный администрации города, составил почти 50 тысяч рублей.

Прокурорская проверка проводилась по обращению управления экологии и природопользования Администрации города Челябинска.

«Было установлено, что на территории ГСК «Северо-Западный» неустановленными лицами произведен снос зеленых насаждений - 21 дерева различных пород. Разрешения на данные действия управление экологии и природопользования администрации города Челябинска не выдавало. Размер ущерба за незаконный снос составил 45 913 рублей», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Материалы проверки были направлены в полицию Курчатовского района для решения вопроса об уголовном преследовании неустановленных лиц по части первой статьи 260 Уголовного Кодекса Российской Федерации – «Незаконная рубка деревьев в значительном размере».

 

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