Прокуратура и СК начали проверку по факту падения ребенка в колодец

В Челябинске проводится проверка по факту падения ребенка в канализационный колодец. В инциденте разбирается прокуратура и следственный комитет.

Прокуратурой Тракторозаводского района Челябинска проводится проверка информации о падении несовершеннолетнего ребенка в открытый люк колодца инженерных сетей, расположенный вблизи жилого дома по переулку Мамина. Он был прикрыт фанерным листом.

Как сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, прокуратура проверит исполнение законодательства в жилищно-коммунальной сфере. В настоящее время устанавливаются собственники указанного объекта, направлены запросы в компетентные органы и организации.

«По инициативе следственных органов Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области материалы по данному факту были переданы из органов внутренних дел для проведения доследственной проверки. По предварительным данным, ребенка из колодца вынул отец, с которым тот гулял. При падении ребенок получил ушиб ноги», - сообщили в СКР по Челябинской области.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.