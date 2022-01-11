Прокуратура и суд обязали администрацию села Тюбук взять на баланс бесхозные дороги

Каслинская городская прокуратура (Челябинская область) через суд обязала администрацию Тюбукского сельского поселения оформить автомобильные дороги в собственность и нести за них ответственность.

Проверкой установлено, что на территории села Тюбук, деревни Аллаки, села Воскресенское, поселка Кисегач и поселка Красный партизан Тюбукского сельского поселения расположена 61 автомобильная дорога местного значения.

«Администрацией сельского поселения меры по постановке указанных автомобильных дорог на государственный кадастровый учет не приняты, регистрация права муниципальной собственности отсутствует. Содержание автодорог в соответствии с требованиями технических регламентов не осуществляется», - сообщили в прокуратуре региона.

Прокурор обратился в суд с требованием возложить на администрацию Тюбукского сельского поселения обязанность обратиться в регистрационный орган для постановки автомобильных дорог на государственный кадастровый и оформить на них право муниципальной собственности.

Решением суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме.