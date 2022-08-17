Прокуратура Карталов потребовала ограничить доступ в заброшенное здание военного госпиталя

Карталинская городская прокуратура (Челябинская область) потребовала ограничить свободный доступ в заброшенное здание в поселке Локомотивный, которое ранее использовалось в качестве главного корпуса военного госпиталя.

Установлено, что собственником заброшенного здания является муниципальное образование – Локомотивный городской округ.

«Здание длительное время не используется по назначению, при этом свободный доступ в него не ограничен, в том числе для несовершеннолетних, в связи с чем объект является потенциально опасным, создает условия для совершения противоправных действий, а также создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан в случае его разрушения», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

В связи с этим прокурор внес главе Локомотивного городского округа представление с требованием об ограничении свободного доступа в заброшенное нежилое здание.