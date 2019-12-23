Прокуратура начала проверку по факту массового отравления детей в Копейске

Прокуратурой Копейска (Челябинская область) организована проверка по факту вспышки заболевания в детском саду. Госпитализировано девять человек.
Прокуратурой города Копейска проводится проверка по факту вспышки острого неуточненного гастроэнтероколита, зафиксированного в муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 34» Копейска.
«Установлено, что в настоящее время госпитализировано 9 человек, из них 8 детей и один воспитатель. Сотрудниками ГБУЗ «Городская детская поликлиника № 1» проведены осмотры детей, взяты анализы», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.
Ситуация находится на контроле в прокуратуре города.