Прокуратура начала проверку по факту массового отравления детей в Копейске
Происшествия
Сегодня, 13:30

Прокуратурой Копейска (Челябинская область) организована проверка по факту вспышки заболевания в детском саду. Госпитализировано девять человек.

Прокуратурой города Копейска проводится проверка по факту вспышки острого неуточненного гастроэнтероколита, зафиксированного в муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 34» Копейска.

«Установлено, что в настоящее время госпитализировано 9 человек, из них 8 детей и один воспитатель. Сотрудниками ГБУЗ «Городская детская поликлиника № 1» проведены осмотры детей, взяты анализы», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Ситуация находится на контроле в прокуратуре города.

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Теги
прокуратура Челябинской области
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