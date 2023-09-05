В Челябинской области младшие школьники будут получать бесплатные обеды и молоко

Все ученики начальных классов в школах Челябинской области будут обеспечены бесплатным горячим питанием и бесплатным молоком. Об организации школьного питания рассказала первый вице-губернатор Ирина Гехт в своем Телеграм-канале.

В регионе все учащиеся начальных классов обеспечиваются бесплатным горячим питанием. Кроме того, бесплатно питаются и школьники из льготных категорий: дети из малообеспеченных семей и дети с нарушением здоровья (51,1 тысячи ребят), дети из семей участников СВО (2,5 тысячи школьников) и дети с ограниченными возможностями здоровья (9,3 тысячи ребят).

Президент поставил задачу обеспечить учеников 1–4-х классов бесплатным горячим питанием. В Челябинской области – одной из первых в стране, с первого сентября 2020 года, - ученики начальных классов всех школ начали получать бесплатное горячее питание. Финансирование ведется из нескольких источников – федерального (наибольшая доля), областного, муниципального бюджетов. В территориях используются и внебюджетные источники, уточнили агентству в Минобрнауки региона.

Суммарно на эти цели до конца текущего года выделяется из бюджетов всех уровней 1,3 миллиарда рублей.

Кроме того, младшие школьники по-прежнему будут получать бесплатное молоко.

«Мы продолжим обеспечивать детей 1-4 классов бесплатным школьным молоком: продукцию будут получать 189 тысяч 640 ребят», - рассказала Ирина Гехт. До конца года на эти цели будет направлено более 258,3 миллиона рублей из областного, местного и федерального бюджетов.

В Челябинской области - 818 общеобразовательных организаций, и в 985 зданиях школ, включая филиалы и структурные подразделения, налажено питание детей. Большинство школ имеет сырьевые пищеблоки полного цикла; в 48 действуют доготовочные пищеблоки, где блюда создаются на основе полуфабрикатов. Еще в 40 буфетах-раздаточных дети получают питание, которое доставляется в школу в готовом виде.

В шести малокомплектных школах пищеблоков нет – они не предусмотрены проектом. Но 339 учеников не остаются без обедов. Ребята питаются по графику на базе сторонних организаций – в столовых, кафе или на базе дошкольных образовательных учреждений.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин рекомендовал привлекать родителей к контролю за качеством бесплатного питания детей в школах.

Первый вице-губернатор Ирина Гехт посоветовала родителям обсудить на школьном собрании, как они могут взаимодействовать с администрацией учебных организаций, чтобы дети получали полноценные горячие обеды.

ДЛЯ СПРАВКИ

В 2022 году в Челябинской области на обеспечение горячим питанием школьников было выделено 2,05 миллиарда рублей, в том числе из федерального бюджета выделено 1,62 миллиарда рублей, из областного - 0,43 миллиарда рублей.

В 2021 году на эти цели потрачено один миллиард 923 миллиона рублей, в том числе один миллиард 558 миллионов рублей - из федерального бюджета и 365 миллионов рублей – из средств областного бюджета.