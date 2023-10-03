«Уральский комбинат питания» возглавил отличник народного просвещения РФ

АО «Уральский комбинат питания» в Челябинске возглавил кандидат педагогических наук, отличник народного просвещения РФ Федор Куравин.

К своим обязанностям он приступил со второго октября, сообщает пресс-служба городской администрации.

Федор Васильевич работал учителем, завучем, заместителем главы Ленинского района Челябинска.

С 2006 года и по настоящее время возглавлял школу №137 Челябинска. Кроме того, с 2006 года Федор Куравин является заместителем председателя межведомственной комиссии по организации в столице Южного Урала отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в каникулы.