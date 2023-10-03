03.10.2023
В Челябинске открывают движение трамваев через депо №1
02.10.2023
Анонсы событий и мероприятий на 3 октября (18+)
02.10.2023
Аэрофлот вводит дополнительную компенсацию за задержку рейсов
02.10.2023
В Челябинске закрытие движения по улице Цинковой снова продлили
02.10.2023
В Челябинске ведется прием неисправной бытовой техники и батареек в помощь Донбассу
02.10.2023
Корь у сотрудника челябинского СИЗО не подтвердилась, карантин отменен
«Уральский комбинат питания» возглавил отличник народного просвещения РФ
23.05.2023
Юные челябинцы отведают новые блюда в городских лагерях дневного пребывания
06.04.2023
В Челябинске и Еманжелинске определят школы, где детское питание организовано лучше всего
30.03.2023
Челябинские родители продолжают следить за качеством питания своих детей в школах
16.02.2023
«Шефы» из школьной столовой
Отопительный сезон в Челябинске стартует третьего октября
02.10.2023
Здание земской школы в Воскресенском включат в госреестр памятников истории и культуры РФ
02.10.2023
Первого октября стартует осенний призыв – ряды ВС пополнят 130 тысяч новобранцев
30.09.2023
В воскресенье в Челябинске состоится второй фестиваль звонарей «ЗвонЧе»
29.09.2023
Школьники Кизильского района изучают Аркаим
29.09.2023