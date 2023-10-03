«Уральский комбинат питания» возглавил отличник народного просвещения РФ

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинские власти сегодня, второго октября, сообщили о завершении работ по благоустройству набер
02.10.2023

Набережная у чуриловского пруда приобрела завершенный облик
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Октябрь в Челябинской области сначала порадует ясной и теплой погодой, на исходе первой декады ве
02.10.2023

Погода на октябрь в Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Второго октября все без исключения ученики нового образовательного центра №1 в микрорайоне «Вишне
02.10.2023

Со второго октября в новой школе в «Вишневой горке» начали учиться первоклассники

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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02.10.2023

В Челябинске презентовали книгу о писателях и художниках
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Центральном районе Челябинска открыли новый пункт полиции. Он расположился на пересечении
02.10.2023

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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В Челябинске открывают движение трамваев через депо №1
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.10.2023

Анонсы событий и мероприятий на 3 октября (18+)
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.10.2023

Аэрофлот вводит дополнительную компенсацию за задержку рейсов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.10.2023

В Челябинске закрытие движения по улице Цинковой снова продлили
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.10.2023

В Челябинске ведется прием неисправной бытовой техники и батареек в помощь Донбассу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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«Уральский комбинат питания» возглавил отличник народного просвещения РФ

АО «Уральский комбинат питания» в Челябинске возглавил кандидат педагогических наук, отличник народного просвещения РФ Федор Куравин.

К своим обязанностям он приступил со второго октября, сообщает пресс-служба городской администрации.

Федор Васильевич работал учителем, завучем, заместителем главы Ленинского района Челябинска.

С 2006 года и по настоящее время возглавлял школу №137 Челябинска. Кроме того, с 2006 года Федор Куравин является заместителем председателя межведомственной комиссии по организации в столице Южного Урала отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в каникулы.

 

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02.10.2023

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Октябрь в Челябинской области сначала порадует ясной и теплой погодой, на исходе первой декады ве
02.10.2023

Погода на октябрь в Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Второго октября все без исключения ученики нового образовательного центра №1 в микрорайоне «Вишне
02.10.2023

Со второго октября в новой школе в «Вишневой горке» начали учиться первоклассники

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Челябинские конькобежцы привезли из Минска «золото» и серебро»

28.09.2023 12:51

В Челябинской области укрупнят налоговые инспекции

28.09.2023 12:44

«Уральская кузница» завершила конкурс по благоустройству предприятия