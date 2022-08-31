31.08.2022
В челябинском микрорайоне «Парковый-2» построят садик на 120 мест
31.08.2022
Плата за «любовь»: пьяный кыштымец хотел проститутку, а получил угрозы и лишился денег
31.08.2022
Темп роста заболевших ковидом южноуральцев за сутки увеличился в пять раз
31.08.2022
В бизнес-центре Магнитогорска неизвестный «сбросил» в унитаз ртуть, на место выезжали спасатели
31.08.2022
Исторический музей приглашает южноуральцев к знакомству с «Архитекторами эпохи»
31.08.2022
В сквере «Молодежный» Челябинска обустроят спортплощадку и игровую зону с мягким песком
Кого обеспечат бесплатным горячим питанием в школах Челябинской области
11.07.2022
Бургер – на завтрак, мороженое с клубникой – на полдник: чем сегодня удивляет детей один из популярных лагерей Челябинска
22.05.2022
В Челябинске состоялся откровенный разговор о школьном питании
25.04.2022
В Челябинской области 16% продуктов в школьных столовых – фальсификат
07.04.2022
Более двух миллиардов рублей выделено на горячее питание школьников Челябинской области
Алексей Текслер со своим первым замом вновь побывал в ДНР
30.08.2022
Подписан договор на проектирование и строительство метротрамвая в Челябинске
29.08.2022
Школа в Айлино не откроется в День знаний, несмотря на требование губернатора
29.08.2022
Утвержден «Зеленый пояс» вокруг Челябинска, на очереди другие города области
26.08.2022
Челябинские экоактивисты заявили о гибели деревьев в парке Дружбы, районные власти ответили
25.08.2022