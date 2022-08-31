Кого обеспечат бесплатным горячим питанием в школах Челябинской области

В новом учебном году бесплатным горячим питанием в школах Челябинской области будут обеспечены все ученики начальных классов и льготники.

«Горячим питанием будут обеспечены все школьники начальных классов – с первого по четвертый классы, льготники, а также все, кто пожелает питаться в школе. Таких в области - 90% школьников», - рассказали в министерстве образования и науки региона.

Обеспечить всех младших школьников бесплатным горячим питанием поручил президент России Владимир Путин. До первого сентября 2023 года оно должно быть поэтапно организовано во всех образовательных учреждениях.

Расходы регионов на эти цели софинансируются из федерального бюджета. Размер господдержки распределяется пропорционально количеству учащихся младших классов в каждой школе, пояснили в пресс-службе правительства РФ.

В 2022 году в Челябинской области на обеспечение горячим питанием школьников было выделено более двух миллиардов рублей, что больше показателя 2021 года.

«В 2022 году на эти цели будет потрачено 2,05 миллиарда рублей, в том числе из федерального бюджета выделено 1,62 миллиарда рублей, из областного - 0,43 миллиарда рублей», - пояснили в минобрнауки.

В 2021 году на финансирование бесплатного горячего питания для школьников начальных классов было потрачено один миллиард 923 миллиона рублей, в том числе один миллиард 558 миллионов рублей - из федерального бюджета и 365 миллионов рублей – из средств областного бюджета.

На сегодня в целом по стране горячее питание получают порядка 7,5 миллиона учащихся младших классов. На эти цели в 2022 году предусмотрено в федеральном бюджете 63,3 миллиарда рублей.