Прокуратура не позволила убийце ребенка из Троицка отделаться малым сроком

Сегодня, 25 октября, Челябинский областной суд, рассмотрев представление прокурора, вынес новый приговор и назначил жителю Троицка Рамизу Асфандиярову, виновному в смерти ребенка, наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

По версии следствия, 22 февраля 2022 года мужчина, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с сожительницей на почве ревности избил ее, после чего, замахиваясь ножом, высказал угрозы убийством и нанес удар ножом в ее сторону, попав в ногу малолетней дочери 2020 года рождения, которая в этот момент находилась на руках потерпевшей. Противоправные действия осужденного были пресечены находящейся в квартире подругой потерпевшей, которая не дала продолжить мужчине наносить дальнейшие удары и выхватила нож.

Мужчина причинил ребенку резаную рану подколенной области с рассечением артерии, что привело к обильной кровопотере и дальнейшей смерти девочки в медицинском учреждении.

Ранее суд Троицка приговорил мужчину к мизерному сроку – полутора годам исправительной колонии общего режима.

По результатам апелляционного представления прокурора суд полностью удовлетворил требования прокурора, приговор отменил и назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Фото предоставлено прокуратурой Челябинской области