Прокуратура потребовала реконструировать очистные сооружения в Долгодеревенском

Прокуратура Сосновского района (Челябинская область) выявила нарушения требований природоохранного законодательства при эксплуатации очистных сооружений в селе Долгодеревенское. Надзорное ведомство требует провести их реконструкцию.

Прокурорской проверкой совместно с минэкологии региона установлено, что ООО «Комфорт» при эксплуатации очистных сооружений селе Долгодеревенскоене не в полной мере осуществляет очистку сточных вод, что привело к сбросу недостаточно очищенных сточных вод в реку Миасс с содержанием загрязняющих веществ, превышающим нормативы.

Как сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, ООО «Комфорт» также не выполняются требования природоохранного законодательства по учету входящих и очищенных сточных вод, инвентаризации источников выбросов вредных загрязняющих веществ в атмосферные воздух, а также по утверждению нормативом образования отходов и лимитов на их размещение.

По фактам нарушения требований природоохранного законодательства в отношении юридического лица и директора возбуждены дела об административном правонарушении. Руководителю ООО «Комфорт» и главе Долгодеревенского сельского поселения также внесены представления с требованием о принятии мер по реконструкции очистных сооружений.