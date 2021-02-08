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Прокуратура внесла представление главе Усть-Катава за мусорный коллапс

Главе Усть-Катавского городского округа внесли представление за горы мусора в населенных пунктах. В отношении директора регоператора по обращению с ТКО МУП «Комритсервис» возбудили административное дело. Об итогах прокурорской проверки из-за мусорного коллапса рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Установлено, что с 18 января в Усть-Катавском городском округе мусор вывозили с перебоями. Это произошло из-за ненадлежащей организации работы новым подрядчиком регоператора ООО «Чистый город».

«В результате чего возникло переполнение мусорных контейнеров в населенных пунктах, - рассказала Мамаева. - В связи с возникшей неблагоприятной ситуацией с вывозом отходов прокурором главе Усть-Катавского городского округа объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона и внесено представление об устранении нарушений законодательства».

Директору регоператора по обращению с ТКО МУП «Комритсервис» Саткинского муниципалитета также внесли представление. Кроме того, в отношении него возбудили административное дело по факту нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ).

К настоящему моменту ситуация в Усть-Катаве нормализовалась. Рассмотрение актов прокурорского реагирования поставлено на контроль.