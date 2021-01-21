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Прокуратура встала на защиту многодетной семьи, которую обидела администрация Челябинска

Прокуратура Челябинска в суде добилась восстановление права многодетной семьи на бесплатное получение земельного участка. Администрация города просто сняла ее с учета.

Прокуратурой было установлено, что многодетная семья с 2014 года стояла в очереди на бесплатное предоставление земельного участка в собственность для индивидуального жилищного строительства.

Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям города Челябинска в 2018 году узнал, что одному из детей исполнилось 19 лет и они чиновники приняли решение о снятии многодетной семьи с учета.

Как сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, многодетная семья снята с учета без документов, подтверждающих утрату статуса многодетной семьи.

Прокурор обратился в суд с требованием к администрации города Челябинска, комитету по управлению имуществом и земельным отношениям о восстановлении многодетной семи на учете в целях бесплатного предоставления земельного участка в собственность для индивидуального жилищного строительства.

Решением Советского районного суда Челябинска требования прокурора удовлетворены.