«Путинские» выплаты малоимущая семья из Еманжелинска получит только после вмешательства прокуратуры

Прокуратурой Еманжелинска (Челябинская область) проведена проверка по обращению местной жительницы об отказе управления социальной защиты населения администрации Еманжелинского муниципального района в назначении ежемесячной денежной выплаты на ребенка.

Установлено, что заявительница обратилась в управление социальной защиты населения с заявлением о назначении ежемесячной выплаты на содержание ребенка в возрасте от трех до семи лет, предусмотренной указом президента Российской Федерации от 20.03.2020 №199, где ей было отказано.

«Проверка показала, что управлением социальной защиты был неверно произведён расчет среднедушевого дохода семьи заявителя, вследствие чего было принято решение об отказе в назначении выплат. По фактам допущенных нарушений закона прокурором города внесено преставление начальнику управления социальной защиты, однако требования прокурора не были исполнены», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

В этой связи прокурор обратился в суд с требованием о возложении обязанности на управление социальной защиты населения администрации Еманжелинского района по назначению и осуществлению ежемесячной денежной выплаты на ребенка.