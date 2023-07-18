Пьяная за рулем, ребенок в салоне: Еткульские полицейские задержали машину

В Еткульском районе (Челябинская область) задержали машину с пьяной женщиной за рулем и ребенком внутри. В салоне находилась компания, которая возвращалась с отдыха на природе, в том числе и ребенок.

Сотрудники Госавтоиснпекции Еткульского района остановили автомобиль, которым управлял водитель в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе выяснения всех обстоятельств полицейские установили: накануне веселая компания отдыхала на природе. И так как водитель - 30-летняя жительница Красноярского края была нетрезва, возвращаться домой решили утром, когда на трассе нет оживлённого движения.

В отношении водителя составлен административный протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения). Автомобиль помещен на специализированную стоянку.

Сотрудники напоминают: управление транспортным средством в алкогольном опьянении – нарушение закона. Последствиями пренебрежения Правилами дорожного движения может стать ДТП со смертельным исходом.