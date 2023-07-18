18.07.2023
Пьяная за рулем, ребенок в салоне: Еткульские полицейские задержали машину
18.07.2023
Анонсы событий и мероприятий на 18 июля (18+)
17.07.2023
По факту наезда на туристку на берегу Увильдов возбуждено уголовное дело
17.07.2023
В Саду камней Челябинска активно укладывают плитку и начали устройство котлована под фонтан
17.07.2023
Молодой философ из ЮУрГУ едет в Африку, чтобы узнать о будущем Человека
17.07.2023
Соревнования по маунтинбайку собрали в «Солнечной долине» Миасса спортсменов со всей России
Пьяная за рулем, ребенок в салоне: Еткульские полицейские задержали машину
09.11.2021
В Челябинске пьяный водитель иномарки влетел в цветочный павильон, пострадала продавец
15.05.2018
В Миньяре пьяный подросток на мотоцикле едва не угробил пассажира
14.02.2018
Житель Златоуста в условиях снегопада протаранил машину с пьяным водителем
14.02.2018
Дело экс-полицейского, сбившего велосипедистку в Нязепетровске, передано в суд
Челябинская область чествует славных металлургов
16.07.2023
Владимир Якушев и Алексей Текслер поздравили жителей Магнитогорска с Днем металлурга и Днем города
15.07.2023
Минэкологии Челябинской области предрекает несколько дней с гарью в воздухе и дымкой
14.07.2023
Жители Челябинска задыхаются от запаха гари и жалуются на головную боль
14.07.2023
В Каштакском бору проведут комплексное экологическое обследование
13.07.2023