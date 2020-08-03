Пьяная жительница Магнитогорска не заметила, что угнала машину со спящим хозяином

В Магнитогорске (Челябинская область) пьяная местная жительница угнала автомобиль, в салоне которого спал владелец. Возбуждено уголовное дело.

Курьезный случай произошел в эти выходные. Хозяин машины оставил ключи в замке зажигания и прилег поспать на заднем сидении. Пьяная жительница Магнитогорска решила покататься и угнала машину. Автовладельца дама не заметила.

«Какого же было удивление полицейских, когда в салоне авто они увидели спящего хозяина автомобиля. Этот пример показателен тем, что вроде бы шутка, но за такую шутку предусмотрена уголовная ответственности. Возбуждено уголовное дело по статье 166 уголовного кодекса Российской Федерации – «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», - сообщила агентству «Урал-пресс-информ» официальный представитель УМВД России по Магнитогорску Мария Морщакина.

По данному факту сейчас проводится проверка и выясняются все обстоятельства произошедшего. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.