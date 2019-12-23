Пьяный челябинец убил плачущего младенца

В Челябинске задержан 29-летний местный житель, который до смерти забил месячного ребенка. Младенец мешал ему своим плачем.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего жителя областного центра, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей «Убийство малолетнего».

«По версии следствия, в вечернее время 19 декабря 2019 года в квартире одного из домов Ленинского района областного центра подозреваемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения из-за плача месячного сына причинил ему смертельные травмы, несколько раз ударив ребенка и бросив на пол с высоты собственного роста», - сообщили в пресс-службе СКР по Челябинской области.

Подозреваемый задержан. Следователем СК в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, решается вопрос о предъявлении обвинения.