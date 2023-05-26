Пьяный водитель собирался везти детей в «Солнечную долину»

В Миассе (Челябинская область) инспекторы ГИБДД задержали нетрезвого водителя автобуса, собиравшегося везти детей на развлекательное мероприятие в комплекс «Солнечная долина».

В ходе проверки документов и технического состояния автобуса полицейские обнаружили признаки алкогольного опьянения у водителя.

«Проведенное на месте освидетельствование подтвердило, что автомобилист нетрезв. Таким образом он подверг опасности жизнь и здоровье всех участников дорожного движения», - рассказали в региональном полицейском главке.

На водителя автобуса был составлен административный материал по статье «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения».