28.03.2023
Пьяный житель Нязепетровска задушил пенсионера на глазах его жены и пожилых соседок
28.03.2023
Троллейбус «СИНАРА» признан безопасным для пассажиров и обслуживающего персонала
28.03.2023
Для диких животных Челябинской области проложили почти 24 тысячи километров троп
28.03.2023
В Челябинске пройдет XXI Славянский научный собор
28.03.2023
ВТБ: жители Урала в феврале больше всего потратили на ремонт
28.03.2023
В поселке Ук открыли обновленный сельский клуб
Пьяный житель Нязепетровска задушил пенсионера на глазах его жены и пожилых соседок
Причиной убийство стало сделанное замечание за недопустимое поведение
09.03.2023
Магнитогорец убил дочь, забросившую детей и постоянно уходившую в запои
03.03.2023
Завершено расследование убийства 30-летней давности
21.02.2023
Челябинку и ее сожителя, обвиняемых в убийстве дочери подсудимой, могут лишить прав в отношении общей дочки
15.02.2023
Челябинку взяли под стражу после участия в программе на федеральном канале
В Челябинске назвали лучших и худших перевозчиков
28.03.2023
Военнослужащие-контрактники Челябинской области получат дополнительные меры поддержки
27.03.2023
Челябинск погряз в мусоре, власти рапортуют: «Ситуация на контроле»
27.03.2023
Челябинск расцветет и зацветет к первому июня
27.03.2023
У православных начинается пятая неделя Великого поста – «Похвальная»
26.03.2023