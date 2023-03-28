Пьяный житель Нязепетровска задушил пенсионера на глазах его жены и пожилых соседок

Житель Нязепетровска (Челябинская область) приговорен к девяти годам колонии строгого режима за убийство 67-летнего пенсионера, которого он задушил на глазах его жены и пожилых женщин-соседок.

Приговор 27-летнему убийце по части первой статьи 105 УК РФ вынес городской суд Верхнего Уфалея.

Как сообщает пресс-центр прокуратуры региона, в суде установлено, что в августе прошлого года нетрезвый молодой человек во дворе многоквартирного дома употреблял алкоголь, нарушал тишину и оскорбил пожилых женщин-соседок в ответ на сделанное замечание.

После чего в ходе словесного конфликта с 67-летним потерпевшим, жену которого и других пенсионерок он оскорбил, пьяный нязепетровец несколько раз ударил пенсионера в грудь, затем повалил на землю, сел на него сверху и задушил на глазах у женщин.

Судом удовлетворены исковые требования о взыскании в пользу родственников погибшего компенсации морального вреда в размере одного миллиона рублей и расходов на погребение.