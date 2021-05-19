Пьяный житель Усть-Катава напал на полицейского

В Усть-Катаве (Челябинская область) за применение насилия в отношении полицейского задержан местный житель. Находясь в состоянии алкогольного он набросился с кулаками на стража порядка.

В дежурную часть ОМВД России по Усть-Катавскому городскому округу поступило сообщение о том, что местный житель в состоянии алкогольного опьянения нарушает общественный порядок. На указанный адрес – территорию одного из домов микрорайона №2 приехал участковый.

«Нарушитель был задержан и доставлен в отдел полиции. При составлении протокола мужчина стал вести себя агрессивно и причинил сотруднику полиции телесные повреждения», - сообщили в региональном полицейском главке.

В настоящее время следственным отделом по городу Усть-Катаву Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.