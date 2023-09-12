Пять пассажиров экстренно севшего самолета обратились за медпомощью (ВИДЕО)

Пять пассажиров из самолета, экстренно севшего на грунт в сельской местности в Новосибирской области, обратились за медицинской помощью, сообщает минздрав региона.

Напомним, 12 сентября в пять часов 44 минуты по московскому времени совершил экстренную посадку на грунт самолет А320 авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший по маршруту Сочи-Омск.

В минздраве сообщили, воздушное судно совершило аварийную посадку возле деревни Московка в 10 километрах от Убинского. К месту происшествия сразу выехали три бригады скорой помощи центральной районной больницы.

Травм в результате экстренной посадки, по предварительным данным, никто не получил. На месте помощь понадобилась одному человеку по поводу повышения артериального давления.

Бортпроводники сообщили сотрудникам скорой помощи, что на борту находился 161 пассажир, в том числе два младенца в возрасте меньше года.

«Пассажиры уже находятся в районном доме культуры, где организован пункт временного размещения (ПВР). Они обеспечены горячим питанием», - сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

В ПВР в настоящее время работают три бригады скорой помощи Убинской районной больницы и две бригады скорой помощи Барабинской ЦРБ. Также пассажирам самолета медицинскую помощь оказывают терапевты и педиатры Убинской больницы. Всего дежурят 25 медиков.

Как сообщили в минздраве, после осмотра двоих взрослых пассажиров с предварительным диагнозом «ушиб» направили в ЦРБ на рентген. Еще двум взрослым медицинскую помощь оказали на месте: по поводу повышения артериального давления и приступа бронхиальной астмы. Дети, летевшие этим рейсом, не пострадали. С пассажирами самолета работают психологи.

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