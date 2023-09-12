12.09.2023
Минсельхоз объявил масштабный фотоконкурс
12.09.2023
В Миассе потерянный мамой 50-летний сын «проспал» вскрытие двери спасателями
12.09.2023
Грибники в Челябинской области пропадают в лесах все чаще
12.09.2023
Бастрыкин поручил провести проверку по факту избиения школьника в Челябинской области
11.09.2023
Украинские дроны вновь пытались атаковать объекты в двух регионах РФ
11.09.2023
Анонсы событий и мероприятий на 12 сентября (18+)
Пять пассажиров экстренно севшего самолета обратились за медпомощью (ВИДЕО)
В Челябинске прошёл трёхдневный фестиваль спорта и экстрима RCC FEST (ФОТО)
11.09.2023
Сегодня - Всероссийский День трезвости, в храмах совершат молебны о страждущих
11.09.2023
Челябинск принимает поздравления и активно отмечает день рождения
09.09.2023
На Южном Урале с середины пятницы и в выходные – сильные ливни, грозы, усиление ветра
08.09.2023
Миндортранс закупит еще 11 трамваев для Челябинска
08.09.2023