Самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в Новосибирской области. ВИДЕО (новость дополняется)

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку на грунт около села в Новосибирской области.

«В пять часов 44 минуты по московскому времени около населенного пункта Каменка (Новосибирская область) благополучно осуществлена незапланированная посадка самолета А320 авиакомпании «Уральские авиалинии» следовавшего по маршруту Сочи-Омск», - сообщили в Росавиации.

«Сегодня в 09:44 в Убинском районе Новосибирской области самолет «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Омск совершил экстренную посадку на грунт», - сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в своем Telegram-канале.

Посадка осуществлена на подобранную с воздуха площадку вблизи населенного пункта Каменка (около 180 километров до Новосибирска).

Как отметил глава региона, на борту находилось 170 человек, из них 23 ребенка.

По данным экипажа, на борту было 159 пассажиров и шесть членов экипажа. Связь с экипажем установлена. Все пассажиры размещены в ближайшем населенном пункте. По предварительным данным, за медицинской помощью никто не обращался.

В связи с авиационным инцидентом губернатор Новосибирской поручил своему заместителю Сергею Николаевичу Семке и главе Убинского района Олегу Федоровичу Конюку оказать максимальное содействие МЧС для устранения последствий и помощи пассажирам.

В Новосибирской области организован Оперативный штаб, из Омска для организации помощи вылетел поисково-спасательный самолет Ан-26 со спасателями Росавиации. Также в район Каменки направлены автобусы для организации перевозки в Новосибирск.

«На место происшествия направлены шесть автобусов, развернуты два пункта временного размещения», - сообщил врио губернатора Омской области Виталий Хоценко (накануне одержал победы на выборах главы региона).