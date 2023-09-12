Пленарное заседание ВЭФ началось с аплодисментов летчикам, посадившим лайнер в поле.

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Все города
Челябинск
Южноуральск
Трехгорный
Миасс
Магнитогорск
Златоуст
Агаповский район
Аргаяшский район
Аша
Ашинский район
Бакал
Брединский район
Варненский район
Верхний Уфалей
Волноваха
Екатеринбург
Еманжелинск
Еткуль
Еткульский район
Ижевск
Карабаш
Карталинский район
Карталы
Касли
Каслинский район
Катав-Ивановск
Кемерово
Кизильский район
Копейск
Коркино
Коркинский округ
Коркинский район
Крым
Кунашакский район
Куса
Кусинский район
Кыштым
Локомотивный
Луганск
Махачкала
Москва
Нагайбакский район
Нязепетровск
Озерск
Октябрьский район
Пластовский район
Санкт-Петербург
Сатка
Саткинский район
Сим
Снежинск
Сосновский район
Сочи
Троицк
Троицкий район
Увельский район
Уйский район
Усть-Катав
Херсон
Чебаркуль
Челябинскк
Чесменский район
Юрюзань
Ясиноватая
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Анонсы
На житейских перекрестках
Клещи
Коронавирус
Детское питание
Дороги
Сельское хозяйство
Экология
Транспорт
ЖКХ
Лесные пожары
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Анонсы
На житейских перекрестках
Клещи
Коронавирус
Детское питание
Дороги
Сельское хозяйство
Экология
Транспорт
ЖКХ
Лесные пожары
Новости и главные события Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Миасса и других городов Челябинской области. Актуальные статьи, эксклюзивные расследования, интересные интервью, фото, видео, анонсы событий и мероприятий
Федерация
Политика
Экономика
Общество
Культура
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
- Машунь, может, все ж спросим, чевой-то за штуки у неё лежат. - Цыц, Катюня.
На житейских перекрестках
На житейских перекрестках
12.09.2023

Две дочки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Пять пассажиров из самолета, экстренно севшего на грунт в сельской местности в Новосибирской обла
12.09.2023

Пять пассажиров экстренно севшего самолета обратились за медпомощью (ВИДЕО)
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В
12.09.2023

На пересечении улиц Свободы и Труда в Челябинске высадят деревья, кустарники и многолетники

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку
12.09.2023

Самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в Новосибирской области. ВИДЕО (новость дополняется)
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Осенью 2023 года главный храм Челябинской епархии – Свято-Симеоновский кафедральный собор - отмеч
11.09.2023

Южноуральцев приглашают принять участие в викторине «140 лет Свято-Симеоновскому кафедральному собору»
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.09.2023

В центре Челябинска продлили ограничение движения
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.09.2023

Пленарное заседание ВЭФ началось с аплодисментов летчикам, посадившим лайнер в поле.
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.09.2023

Новую кормушку для белок установили в парке Пушкина
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.09.2023

На обновленной улице Агалакова в Челябинске высадят почти пять тысяч кустов сирени
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.09.2023

Минсельхоз объявил масштабный фотоконкурс
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.09.2023

В Миассе потерянный мамой 50-летний сын «проспал» вскрытие двери спасателями
Уральские авиалинии
Авиапроисшествие
Экстренная посадка самолета
Аварийная посадка
Вынужденная посадка
Общество
12.09.2023 12:25
Фото: Уральские авиалинии

Пленарное заседание ВЭФ началось с аплодисментов летчикам, посадившим лайнер в поле.

Пленарное заседание Восточного экономического форума (ВЭФ) с участием президента Владимира Путина началось с аплодисментов лётчикам лайнера Airbus A320 «Уральских авиалиний», сумевшим посадить самолет в поле в Новосибирской области. Рассказываем об экипаже.

На борту находился 161 пассажир и шесть членов экипажа. При экстренной посадке никто не пострадал. «Посадку лайнера Airbus A320 рейса U6-1383 в пшеничном поле без трагических последствий удалось совершить, благодаря профессионализму и слаженным действиям лётного и кабинного экипажей», - подчеркнули в пресс-службе «Уральских авиалиний.

Командир воздушного судна – потомственный пилот – Сергей Владимирович Белов. Ему 28 сентября исполнится 33 года. Он родился в Тбилиси в 1990 году и с самого раннего детства мечтал стать лётчиком, как его отец и дед.

Дед был военным штурманом, служил в г. Североморске и демобилизовался из армии в звании майора и в должности штурмана авиаэскадрильи стратегических ракетоносцев Ту-16.

Отец закончил Сасовское летное училище с отличием и Кировоградские экспериментальные курсы летчиков на Як-40, следом освоил самолет Ту-134 и уже в 28 лет был командиром экипажа Ту-154. Работал в Екатеринбурге пилотом инструктором в авиакомпании «Уральские авиалинии», является отличником воздушного транспорта, почетным членом «Фонда авиационной безопасности СССР» награжден Орденом «Трудового Красного знамени» за мужество и высокий профессионализм, проявленные в ложной аварийной обстановке при взлете из аэропорта г. Одессы в 1989 году.

«Я просто не представляю для себя другой профессии и мечтаю продолжить знаменитую лётную династию моей семьи», – говорит о себе сам Сергей.

Второй пилот – Эдуард Семёнов.

Напомним, пять пассажиров из экстренно севшего самолета обратились за медицинской помощью. Находившиеся в лайнере дети не пострадали, сообщила ранее пресс-служба минздрава региона. Все пассажиры доставлены в ДК села Убинское Новосибирской области. В Доме культуры им предоставили питание, воду, зарядные устройства для мобильных телефонов. Они получили свой багаж.

В настоящий момент пассажиры на автобусах разъезжаются в пункты назначения: Омск и Новосибирск.

Уральские авиалинии
Авиапроисшествие
Экстренная посадка самолета
Аварийная посадка
Вынужденная посадка
Новости по тегу: Уральские авиалинии
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.06.2023

Во время полета из Сочи в Челябинск скончалась 45-летняя женщина
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.10.2016

Вырос спрос на прямые авиарейсы из Челябинска в Ташкент
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.11.2015

"Уральские авиалинии" полетели в обход Синайского полуострова из-за катастрофы А321
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.09.2015

«Уральские авиалинии» откроют в Челябинске свою дочернюю компанию
Главное за неделю
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Свыше 10 тысяч жителей Челябинска и гостей города посетили фестиваль спорта и экстрима RCC FEST,
Спорт

В Челябинске прошёл трёхдневный фестиваль спорта и экстрима RCC FEST (ФОТО)

11.09.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, 11 сентября, в России - День трезвости. Он отмечается с 1913 года по инициативе Русской
Общество

Сегодня - Всероссийский День трезвости, в храмах совершат молебны о страждущих

11.09.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня жители Челябинска и гости города с размахом празднуют 287-летие города.
Общество

Челябинск принимает поздравления и активно отмечает день рождения

09.09.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области в ближайшие несколько суток прогнозируют очень сильные и продолжительные до
Среда обитания

На Южном Урале с середины пятницы и в выходные – сильные ливни, грозы, усиление ветра

08.09.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области объявило
Общество

Миндортранс закупит еще 11 трамваев для Челябинска

08.09.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Восьмого и девятого сентября жителей Челябинска и области ждёт мощный фестиваль, который объедини
Общество

Южноуральцев приглашают отметить День города Челябинска на площадке RCC Extreme

08.09.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
- Машунь, может, все ж спросим, чевой-то за штуки у неё лежат. - Цыц, Катюня.
На житейских перекрестках
На житейских перекрестках
12.09.2023

Две дочки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Пять пассажиров из самолета, экстренно севшего на грунт в сельской местности в Новосибирской обла
12.09.2023

Пять пассажиров экстренно севшего самолета обратились за медпомощью (ВИДЕО)
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В
12.09.2023

На пересечении улиц Свободы и Труда в Челябинске высадят деревья, кустарники и многолетники

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку
12.09.2023

Самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в Новосибирской области. ВИДЕО (новость дополняется)
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Осенью 2023 года главный храм Челябинской епархии – Свято-Симеоновский кафедральный собор - отмеч
11.09.2023

Южноуральцев приглашают принять участие в викторине «140 лет Свято-Симеоновскому кафедральному собору»
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Иванова Г.Н.

Учредитель ООО «РИАНА «УРАЛ-ПРЕСС-ИНФОРМ»

Яндекс.Метрика

Лента новостей

12.09.2023 12:33

В центре Челябинска продлили ограничение движения

12.09.2023 12:25

Пленарное заседание ВЭФ началось с аплодисментов летчикам, посадившим лайнер в поле.

12.09.2023 11:55

Новую кормушку для белок установили в парке Пушкина

12.09.2023 11:47

Две дочки

12.09.2023 11:39

На обновленной улице Агалакова в Челябинске высадят почти пять тысяч кустов сирени

12.09.2023 11:34

Минсельхоз объявил масштабный фотоконкурс

12.09.2023 11:29

В Миассе потерянный мамой 50-летний сын «проспал» вскрытие двери спасателями

12.09.2023 11:23

Пять пассажиров экстренно севшего самолета обратились за медпомощью (ВИДЕО)

12.09.2023 11:06

Грибники в Челябинской области пропадают в лесах все чаще

12.09.2023 10:11

На пересечении улиц Свободы и Труда в Челябинске высадят деревья, кустарники и многолетники

12.09.2023 09:15

Самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в Новосибирской области. ВИДЕО (новость дополняется)

12.09.2023 09:00

Бастрыкин поручил провести проверку по факту избиения школьника в Челябинской области

11.09.2023 22:03

Что дает ВНЖ Сербии

11.09.2023 19:43

Южноуральцев приглашают принять участие в викторине «140 лет Свято-Симеоновскому кафедральному собору»

11.09.2023 19:16

В Челябинской области 12 сентября – тепло, местами дожди

11.09.2023 18:49

Украинские дроны вновь пытались атаковать объекты в двух регионах РФ

11.09.2023 18:10

В Челябинской драме 103-й сезон откроют «Дачники»

11.09.2023 17:57

«Урал-пресс-информ» проводит розыгрыш билетов на премьеру в камерном театре

11.09.2023 17:49

Анонсы событий и мероприятий на 12 сентября (18+)

11.09.2023 17:46

Перекресток Свердловского проспекта и Труда в Челябинске закрывают для транспорта

11.09.2023 17:41

В Челябинске прошёл трёхдневный фестиваль спорта и экстрима RCC FEST (ФОТО)

11.09.2023 17:33

Движение на путепроводе «Челябинск – Главный» ограничили до 26 сентября

11.09.2023 17:23

Территория у челябинского «Строителя» заиграла новыми красками

11.09.2023 17:03

На «Золотой горе» в Челябинске пройдет митинг в память о жертвах политических репрессий

11.09.2023 16:29

В Челябинске закроют движение по проезду к улице Енисейской

11.09.2023 15:49

Участникам XXVI Челябинского марафона повезло с погодой

11.09.2023 15:46

Проблема подтопления улицы Валдайской в Челябинске практически решена

11.09.2023 15:26

В Челябинской области адвокат сначала напугал свою клиентку, а потом «спас» и стал фигурантом уголовного дела

11.09.2023 14:53

Первый мелкий снежок выпал и в нацпарке «Зигальга»

11.09.2023 14:43

В Челябинске юные хулиганы похитили флаг Российской Федерации

11.09.2023 14:26

В Челябинской области стартовал чемпионат профмастерства энергетиков Россетей

11.09.2023 14:08

В Челябинске сотрудница соцзащиты погорела на взятках за пособия

11.09.2023 13:49

В Магнитогорске на сельхозземле незаконно добывали полезные ископаемые

11.09.2023 13:23

Семья Козловых из Челябинской области признана лучшей сельской семьей России 2023 года

11.09.2023 13:02

В Едином дне голосования приняли участие более 18 тысяч южноуральцев, явка – более 30%

11.09.2023 12:57

В концерте на Саур-Могиле принял участие челябинский поэт-ополченец

11.09.2023 12:50

В день рождения Челябинска в Клинике ЮУГМУ на свет появилось десять младенцев

11.09.2023 12:06

Юные художники нарисовали легендарных челябинцев на Кировке

11.09.2023 11:51

Положить конец смертям от суррогата: депутаты Челябинской области готовят предложения о регулировании производства метила

11.09.2023 11:40

В ДТП на Комсомольском проспекте Челябинска пострадали шесть человек, в том числе два малыша

11.09.2023 11:36

Южноуральцев призывают не топтать мухоморы, они полезны для животных

11.09.2023 11:30

Челябинские силачи завоевали «золото» чемпионата мира в Узбекистане

11.09.2023 11:21

В Челябинской области на М-5 заработал первый автоматический пункт весогабаритного контроля

11.09.2023 11:07

Шесть человек, в том числе трое несовершеннолетних, пострадали в ДТП в Челябинске

11.09.2023 11:04

Андрей Ксензов объяснил, почему топит Меридиан

11.09.2023 10:37

Ревизоры КСП пришли с проверкой в администрацию Кусинского района

11.09.2023 10:19

Уральское управление Ростехнадзора начинает проверку готовности Челябинска к зиме

11.09.2023 10:06

Консультация юриста: может ли работодатель отказать магистранту в ученическом отпуске

11.09.2023 09:46

Искать квалифицированных специалистов ММК помогает робот-рекрутер

11.09.2023 09:43

Сегодня - Всероссийский День трезвости, в храмах совершат молебны о страждущих

11.09.2023 09:20

Пресечены очередные атаки ВСУ по объектам в Белгородской области

10.09.2023 20:49

В Челябинской области выборы завершены, начался подсчет голосов

10.09.2023 20:18

В Челябинской области 11 сентября – местами дожди

10.09.2023 19:59

В Челябинске ликвидируют последствия субботнего ливня (ВИДЕО)

10.09.2023 19:46

В Миассе прошли этап RFC Russia Ural и возрожденный трак-триал «УРАЛьский рубеж»

10.09.2023 18:41

Реконструкцию взлетно-посадочной полосы в аэропорту Магнитогорска завершат в ноябре 2023 года

10.09.2023 18:16

Самолет, вылетевший из Челябинска, при посадке в Новосибирске повредил шасси

10.09.2023 13:24

В Единый день голосования в Челябинской области проходят выборы в 20 муниципалитетах

10.09.2023 12:58

В субботу на Челябинск обрушилось больше месячной нормы осадков, в Копейске затопило площадь

10.09.2023 10:58

Челябинск и Златоуст отпраздновали Дни городов без серьезных происшествий

10.09.2023 10:42

Беспилотники и десантники на катерах пытались атаковать Крым

10.09.2023 10:32

Славные танкисты и танкостроители великой России отмечают профессиональный праздник

10.09.2023 10:17

Уральский «вестерн»: на реке Кабанке

10.09.2023 10:06

Челябинцев предупредили о возможном изменении цвета воды из крана

09.09.2023 20:07

В Челябинске выбрали человека города, им стал Никита Николов

09.09.2023 19:43

День рождения Челябинска проходит под защитой полицейских

09.09.2023 18:24

Челябинск гуляет несмотря на дождь

09.09.2023 18:15

Взгляд из космоса: Бородинское сражение

09.09.2023 17:45

Юлия Сударенко рассказала о челябинской «Надежде» осужденных России

09.09.2023 17:21

В день рождения Челябинска Наталья Котова прогулялась по новой пешеходной зоне улицы Свободы

09.09.2023 17:06

В Кунашакском районе водитель вылетела из опрокинувшегося автомобиля и погибла

09.09.2023 13:15

Смеемся, чтобы жить: в Челябинске прошла благотворительная акция

09.09.2023 13:05

Почти двух миллионов лишились жители Чебаркуля

09.09.2023 12:55

Южноуральцев приглашают принять участие в викторине ко Дню танкиста

09.09.2023 11:20

В центре Челябинска в воскресенье временно изменятся маршруты

09.09.2023 11:09

Аллею академиков бокса в Пласте пополнили новым именным деревом

09.09.2023 10:47

Челябинск принимает поздравления и активно отмечает день рождения

08.09.2023 21:00

Украинские дроны вновь пытались атаковать объекты в двух регионах РФ

08.09.2023 20:33

Челябинский камерный театр подготовил для зрителей решетки и металлоискатели

08.09.2023 20:08

Первый МФЦ открылся в Ясиноватой при поддержке Челябинской области

08.09.2023 18:45

В Челябинске автоледи на «Тойоте» въехала в остановку

08.09.2023 18:37

По жалобе челябинцев из аварийного дома на улице Неймана СКР начал доследственную проверку

08.09.2023 18:27

В челябинском Саду Победы прошла «Уральская зарница»

08.09.2023 18:09

На трассе М-5 в Челябинской области погиб водитель, два человека в больнице

08.09.2023 18:05

Волонтеры собрали 800 мешков мусора в ходе масштабной акции «Чистые берега» в Челябинске

08.09.2023 17:55

Анонсы событий и мероприятий на выходные, 9 и 10 сентября (18+)

08.09.2023 17:45

Андрей Пшеницын: каждый день финансисты области проявляют лучшие деловые навыки

08.09.2023 17:31

Поисковики «Штурма» нашли в Псковской области останки красноармейца из Уйского Челябинской области

08.09.2023 17:16

В выходные в Челябинской области – сильный дождь, шквалистый ветер

08.09.2023 17:02

С новорожденным! В Челябинском зоопарке родился як Гаврюша

08.09.2023 16:25

Как будет работать транспорт в Челябинске после фейерверка в День города

08.09.2023 16:08

В Челябинске L’One и Ramil’ сойдутся в баттле RCC EXTREME SHOW

08.09.2023 16:05

На Троицком ипподроме состоятся заезды рысаков и полукровок на Кубок Алексея Текслера

08.09.2023 14:49

Врачи ЧОКБ избавили пожилую пациентку от гигантской опухоли в голове

08.09.2023 14:36

В субботу южноуральцы смогут пройти диспансеризацию и вакцинироваться от гриппа

08.09.2023 14:26

В администрации Челябинска объяснили причины заторов на проспекте Ленина

08.09.2023 13:53

Председатель Законодательного Собрания Олег Гербер дал старт военно-патриотическим играм в Златоусте

08.09.2023 13:47

Челябинские  «Мудрый Суслик» и «Кот Учёный» могут стать талисманом Десятилетия науки и технологий 

08.09.2023 13:37

Сто юных художников напишут портреты знаменитых «Легенд Челябинска» на Кировке

08.09.2023 13:09

Международный День грамотности: «Человеком не рождаются, им стают»