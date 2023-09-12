Пленарное заседание ВЭФ началось с аплодисментов летчикам, посадившим лайнер в поле.

Пленарное заседание Восточного экономического форума (ВЭФ) с участием президента Владимира Путина началось с аплодисментов лётчикам лайнера Airbus A320 «Уральских авиалиний», сумевшим посадить самолет в поле в Новосибирской области. Рассказываем об экипаже.

На борту находился 161 пассажир и шесть членов экипажа. При экстренной посадке никто не пострадал. «Посадку лайнера Airbus A320 рейса U6-1383 в пшеничном поле без трагических последствий удалось совершить, благодаря профессионализму и слаженным действиям лётного и кабинного экипажей», - подчеркнули в пресс-службе «Уральских авиалиний.

Командир воздушного судна – потомственный пилот – Сергей Владимирович Белов. Ему 28 сентября исполнится 33 года. Он родился в Тбилиси в 1990 году и с самого раннего детства мечтал стать лётчиком, как его отец и дед.

Дед был военным штурманом, служил в г. Североморске и демобилизовался из армии в звании майора и в должности штурмана авиаэскадрильи стратегических ракетоносцев Ту-16.

Отец закончил Сасовское летное училище с отличием и Кировоградские экспериментальные курсы летчиков на Як-40, следом освоил самолет Ту-134 и уже в 28 лет был командиром экипажа Ту-154. Работал в Екатеринбурге пилотом инструктором в авиакомпании «Уральские авиалинии», является отличником воздушного транспорта, почетным членом «Фонда авиационной безопасности СССР» награжден Орденом «Трудового Красного знамени» за мужество и высокий профессионализм, проявленные в ложной аварийной обстановке при взлете из аэропорта г. Одессы в 1989 году.

«Я просто не представляю для себя другой профессии и мечтаю продолжить знаменитую лётную династию моей семьи», – говорит о себе сам Сергей.

Второй пилот – Эдуард Семёнов.

Напомним, пять пассажиров из экстренно севшего самолета обратились за медицинской помощью. Находившиеся в лайнере дети не пострадали, сообщила ранее пресс-служба минздрава региона. Все пассажиры доставлены в ДК села Убинское Новосибирской области. В Доме культуры им предоставили питание, воду, зарядные устройства для мобильных телефонов. Они получили свой багаж.

В настоящий момент пассажиры на автобусах разъезжаются в пункты назначения: Омск и Новосибирск.