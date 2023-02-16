Разрядившийся телефон сберег пенсионерке из Магнитогорска четверть миллиона рублей

В ходе разговора с мошенниками у 85-летней бабушки из Магнитогорска (Челябинская область) разрядился сотовый телефон и общение с аферистами прервалось. За помощью пожилая женщина обратилась к проходившему мимо мужчине.

Пожилая женщина рассказала прохожему, что ей очень нужно перевести по указанию незнакомца, звонившего ей, 300000 рублей. Магнитогорец сразу понял, что бабушку обманывают и смог ее отговорить от такого поступка. Об этом сообщили в местной полиции.

Схема обмана потерпевшей была простой и всем известной: с вашего счета пытаются похитить деньги, снимите свои накопления и переведите их на «безопасный» счет. Бабушка в одном районе города в банке сняла деньги и приехала в другой район к банкомату определенного банка, чтобы их положить.

Обращайте внимание на пожилых людей, стоящих у банкоматов и пытающихся перевести кому-то денежные средства. Может ваше проявленное внимание поможет уберечь их от потери денежных средств.