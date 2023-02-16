16.02.2023
Робин Гудов здесь нет: истерия вокруг инцидента в ОЦ-5 Челябинска создается искусственно
16.02.2023
Запущены прямые рейсы из Челябинска в Астану
16.02.2023
Разрядившийся телефон сберег пенсионерке из Магнитогорска четверть миллиона рублей
16.02.2023
«Несокрушимая и легендарная» в песнях и маршах
16.02.2023
Благодаря приставам в копейском приюте для бездомных животных теперь будет свет
16.02.2023
Главк: не было штрафа за непристегнутый ремень безопасности в истории с обезьянкой
Разрядившийся телефон сберег пенсионерке из Магнитогорска четверть миллиона рублей
18.01.2023
В Сатке сотрудницы микрофинансовых компаний оформляли кредиты для себя по документам клиентов
18.01.2023
Жительница Аргаяшского района стала жертвой лжеинструктора по вождению
07.01.2023
Пользователи Госуслуг под прицелом аферистов
22.11.2022
Педагог из Чебаркуля лишилась денег, покупая щенка по Интернету
Страх, рождение ребенка или ничего интересного: к 10-летию падения метеорита
15.02.2023
Спасибо героям: 13,5 тысячи человек обязаны жизнью спасателям Челябинской области
14.02.2023
Почти шесть тысяч челябинцев приняли участие в «Лыжне России»
13.02.2023
ФСБ Челябинской области ликвидировала цех по производству поддельного алкоголя
13.02.2023
Южноуральский боксер спел российский гимн в Марокко
12.02.2023