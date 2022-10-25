Ребенок задыхался: сотрудник ДПС Агаповского района экстренно доставили мальчика в больницу

Госавтоинспекторы областного полка ДПС помогли экстренно доставить ребенка в детскую больницу.

В один из дней октября у ребенка заметно ухудшилось состояние здоровья. Началась тяжелая аллергическая реакция. Собравшись в детскую больницу, которая располагалась в районном центре, по дороге мама мальчика заметила экипаж сотрудников госавтоинспекции и решила обратиться за помощью в транспортировке ее сына.

«Инспекторы экипажа ДПС лейтенанты полиции Азамат Биисов и Александр Кугенев, несшие службу на девятом километре автодороги Магнитогорск-Кизил-Сибай, увидев состояние ребенка незамедлительно приняли решение доставить мальчика на патрульном автомобиле в детскую амбулаторию», - рассказали в региональном полицейском главке.

В ходе движения один из госавтоинспекторов заранее связался с медработниками учреждения и описал состояние несовершеннолетнего, объяснив, что ему срочно необходима медицинская помощь.

Женщина искренне поблагодарила сотрудников за понимание и оказанные помощь и поддержку.

В настоящее время мальчик переведен в стационар.