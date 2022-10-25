25.10.2022
В Магнитогорске задержаны участники вооруженной массовой драки
25.10.2022
В Каслях восстанавливают исторически ценное здание бывшего госпиталя
25.10.2022
Ребенок задыхался: сотрудник ДПС Агаповского района экстренно доставили мальчика в больницу
25.10.2022
После вмешательства генпрокуратуры ребенок-инвалид из Магнитогорска обеспечен дорогостоящим лекарством
25.10.2022
В Академии единоборств РМК прошёл престижный детский Кубок по дзюдо
25.10.2022
Челябинцам сообщили об отключении светофоров
Ребенок задыхался: сотрудник ДПС Агаповского района экстренно доставили мальчика в больницу
17.10.2022
В Челябинске исчезнет еще один пост ДПС
26.09.2022
Сотрудников ГИББД перевели на усиленный режим несения службы
11.03.2022
Сотрудники полиции Южноуральска ищут очевидцев аварии со смертельным исходом
01.03.2022
Полк ДПС Челябинска празднует годовщину со дня образования
В выходные мобилизованных южноуральцев отправили в Чебаркуль на боевое слаживание
23.10.2022
Алексей Текслер: К встрече мобилизованных в полевом лагере все готово
22.10.2022
Конец «чуриловской безнадеге»
21.10.2022
Мэрии Розы, Коркино и Первомайского готовятся к ликвидации
21.10.2022