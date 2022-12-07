Ринат Кучитаров встретит Новый год в СИЗО

Сегодня, седьмого декабря, Тракторозаводский районный суд Челябинска избрал меру пресечения в отношении экс-руководителя комитета дорожного хозяйства администрации города Рината Кучитарова, который обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.

Как сообщил корреспондент агентства «Урал-пресс-информ» из зала суда, Кучитарову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Он пробудет в СИЗО до пятого февраля 2023 года.

Адвокат просил отпустить своего подзащитного под домашний арест или подписку о невыезде. Прокуратура запросила избрать для Кучитарова меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Напомним, по версии следствия, в 2020 году подозреваемый произвел оплату работ по контракту на озеленение областного центра по завышенной стоимости, в том числе за невыполненные работы на общую сумму более 40 миллионов рублей.

Преступление выявлено сотрудниками Управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.