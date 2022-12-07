Прокуратура просит для Кучитарова заключение под стражу на два месяца

Сегодня, седьмого декабря, в Тракторозаводском районном суде Челябинска принимается решение об избрании меры пресечения для экс-руководителя комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска Рината Кучитарова, в отношении которого возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».

Прокуратура на суде запросила для Кучитарова два месяца заключения под стражу. Адвокат просит отпустить его подзащитного под домашний арест или подписку о невыезде.

Напомним, по версии следствия, в 2020 году подозреваемый произвел оплату работ по контракту на озеленение областного центра по завышенной стоимости и не выполненных работ на общую сумму более 40 миллионов рублей.

Преступление выявлено сотрудниками Управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

Силовики задержали бывшего председателя комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска Рината Кучитарова пятого декабря 2022 года. Тогда же сотрудники УФСБ по Челябинской области нагрянули в КДХ Челябинска и провели обыски дома у экс-руководителя.