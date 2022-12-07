07.12.2022
Бастрыкин раскритиковал работу руководителя СКР по Челябинской области
07.12.2022
В Магнитогорске развивается дворовый футбол
07.12.2022
Разработки ЮУрГУ впечатлили участников II Конгресса молодых ученых
07.12.2022
«Ростелеком» обеспечил Фонбет Недели Звезд Хоккея 2022 в Челябинске скоростным интернетом
07.12.2022
ММК испытывает самый мощный в России железнодорожный кран
07.12.2022
Администрация Копейска ответила на критику Народного фронта по новому скверу в Горняке
Прокуратура просит для Кучитарова заключение под стражу на два месяца
06.12.2022
Появилось видео обысков в доме экс-подчиненного Котовой
05.12.2022
Задержан экс-руководитель комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска
22.09.2022
Строительство продолжится: Наталья Котова осмотрела новую дорогу на Молдавской
20.09.2022
Экранные ограждения на улице Цвиллинга в Челябинске «будут держать удар»
Жители Челябинской области могут отправлять письма на передовую
06.12.2022
Челябинцы ругают мэрию за снос стены дома, в котором живут люди
05.12.2022
Челябинск почтил память Неизвестного солдата
03.12.2022
Сколько челябинцы будут платить за коммунальные услуги с первого декабря 2022 года
02.12.2022
Челябинская область получила 17 новых машин скорой помощи
01.12.2022