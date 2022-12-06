Экс-руководитель комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска стал фигурантом уголовного дела

В отношении бывшего председателя комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска Рината Кучитарова СКР по Челябинской области возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбуждено по факту совершения преступления в отношении неустановленных лиц управления дорожного хозяйства, а вот теперь СКР озвучил фамилию фигуранта – Ринат Кучитаров.

«По версии следствия, в 2020 году подозреваемый произвел оплату работ по контракту на озеленение областного центра по завышенной стоимости и не выполненных работ на общую сумму более 40 миллионов рублей», - сообщили в СКР по Челябинской области.

Преступление выявлено сотрудниками Управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения Кучитарову.

Напомним, вчера, пятого декабря, силовики задержали бывшего председателя комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска Рината Кучитарова в рамках возбужденного уголовного дела. В этот же день стало известно, что Ринат Кучитаров по собственному желанию покинул пост руководителя комитета по дорожному хозяйству администрации Челябинска.

Тогда же сотрудники УФСБ по Челябинской области нагрянули в КДХ Челябинска. В комитете и по месту проживания лиц, которые могут быть причастны к преступлению, были проведены оперативно-следственные мероприятия.