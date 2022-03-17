Родственники погибшего в Пласте горнорабочего могут рассчитывать на страховые выплаты

Иждивенцы погибшего рабочего при падении лифта на шахте «Центральная» в Пласте (Челябинская область) имеют право на выплаты от САО «ВСК» при условии, если трагический случай будут признан страховым.

Иждивенцам (близким родственникам) погибшего при падении лифта на шахте «Центральная» в Челябинской области положены страховые выплаты в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта (ОСОПО), если событие будет признано страховым случаем, сообщил президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Игорь Юргенс.

Напомним, 11 февраля в Пласте в шахте промышленного предприятия обнаружено тело горнорабочего. По предварительной информации, мужчина получил смертельные травмы в результате падения кабины лифта Следственный комитет по Челябинской области проводит проверку.

Как сообщили в пресс-службе ВСС, РСА и НССО, по данным автоматизированной информационной системы НССО, ответственность владельца опасного объекта застрахована в САО «ВСК». Страховщик подтвердил наличие договора ОСОПО с владельцем шахты «Центральная» АО «Южуралзолото» и готовность осуществлять выплаты, если случай будет признан страховым.

Признание события страховым случаем возможно после расследования произошедшего события надзорными органами.

Игорь Юргенс пояснил, что размер выплат в случае гибели человека в результате аварии на опасном объекте составляет два миллиона рублей. Также по договору ОСОПО лицу, понесшему расходы по погребение, возмещаются такие расходы в размере фактических затрат, но не более 25 тысяч рублей.